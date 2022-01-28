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巴黎高訂周／FENDI高訂從《沙丘》找靈感　創造來自羅馬的「女帝大軍」

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記者王則絲／台北報導

FENDI 2022春夏高級訂製服大秀於27日登場，為創意總監Kim Jones指導的第一場實體高訂秀，本次他持續以探索「羅馬，永恆之城」的過往今來為題，透過歷史痕跡與現代美學的結合，設計出30套高訂服。熱愛閱讀《沙丘》與《星際大戰》的Kim Jones，更將古老的科幻太空電影元素融入本季，讓穿著服裝的模特兒們彷彿像一支從未來穿越而來的「女帝大軍」，氣勢磅礴。

▲FENDI 2022春夏高訂。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2022春夏高級訂製服大秀於27日登場。（圖／品牌提供，以下同）

延續上一季源自羅馬的靈感，FENDI 2022春夏高訂再次探索羅馬為題，「走在羅馬的街道上，就像是在時光中不斷穿梭。我們工作的地方洋溢著現代感，但在上班的路上還會經過各種古蹟。這是一座完全不受時間影響的城市：歷史脈絡貫穿其中，同時也不斷放眼未來。」Kim Jones說。

▲FENDI 2022春夏高訂。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2022春夏高訂。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2022春夏高訂再次探索羅馬為題，結合了科幻未來感的元素。

Kim Jones還提到，他不斷的在重讀《沙丘》與《星際大戰》，這讓他思索當時的作者如何站在過去的角度探討未來主義，因此將太空情節元素化作本季模特兒們身上閃閃發亮的皮膚，並將之注入羅馬風格服裝的架構，賦予衣裳閃爍星光和科幻輪廓，就像羅馬城一樣，古典與現代並存。

▲FENDI 2022春夏高訂。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2022春夏高訂。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2022春夏高訂。（圖／品牌提供）

▲數套造型中直接使用了古典羅馬雕像的形象。

FENDI 2022春夏高訂於巴黎證券交易所展開，一片漆黑的場地被線條組成的懸浮拱門點亮，加上閃爍燈光的伸展台，不難看出宇宙的意象。本季高訂同樣以晚裝為主，Kim Jones運用了他無法在成衣系列中展現的工藝與技術，數套造型中可以發現，他將FENDI總部Palazzo della Civiltà Italiana外的古典雕像，以極具戲劇性的明暗對比手法，手工繪製在剪毛貂皮和絲絨材質上，成為一大亮點。

與權力有關的視覺語言始終貫穿整場大秀，從使用波斯羔羊和皮革製成的戰士式盔甲，到曳地裙襬所展現出的帝王威嚴感。Jones 說：「這就是我眼中的 FENDI：頌揚女性的力量。」

▲FENDI 2022春夏高訂。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2022春夏高訂。（圖／品牌提供）

▲FENDI 2022春夏高訂。（圖／品牌提供）

▲展現精緻的刺繡工藝技術。

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關鍵字：

巴黎時裝周, 高訂, 高級訂製, FENDI, 2022春夏, 女裝

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