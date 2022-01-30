MIU MIU聯名誕生「最美NB鞋」！　最新發售消息曝光

▲「MIU MIU X NEW BALANCE 574」以695美金的售價開放預購。（圖／翻攝自官網）



記者王則絲／台北報導

早先於MIU MIU 2022 春夏大秀上，搶先曝光了一款與NEW BALANCE合作的聯名鞋款，讓許多少女們早已覬覦許久，癡癡等著它上架，而近日這雙「最美NB鞋」，NEW BALANCE X MIU MIU鞋款終於有了新消息，正式在官網上開放預購了！

MIU MIU與NEW BALANCE首度合作採用了NB的574鞋型為創作基底，運用了丹寧布料重新塑造而成，透過抽鬚的毛邊增加率性效果，製造不修邊幅的少女感，並在鞋舌標籤印上大大MIU MIU Logo，提升識別度。總共推出三種顏色，包括White、Colonial Beige以及Royal Blue，White、Colonial Beige配色款式還搭以焦糖色的鞋底，更多了些可愛的復古韻味。

▲「MIU MIU X NEW BALANCE 574」帶來White、Colonial Beige以及Royal Blue配色。（圖／翻攝自官網）



「MIU MIU X NEW BALANCE 574」以695美金的售價開放預購，可惜的是，在短短時間內，官網預購數量就被掃購一空，被燒到的朋友們只能等待官網再次開放預購，或者是等到正式上架的那天，更多發售消息將持續跟進。

【近期更多話題鞋款消息】

＃sacai X Nike Cortez

於sacai日前發表的秋冬男裝、早秋女裝系列中，正式曝光了全新聯名鞋款「sacai X Nike Cortez」，同時也以此紀念經典不敗的「阿甘鞋」誕生50週年，雙方帶來的兩款聯名阿甘鞋，分別以最經典的白紅藍、藍白配色呈現，加入sacai招牌解構設計，並在鞋底加入超帥的Zoom Air氣墊。

＃The Louis Vuitton and Nike “Air Force 1” by Virgil Abloh

LOUIS VUITTON、Nike、Sotheby’s於近日三方合作拍賣200雙「The Louis Vuitton and Nike “Air Force 1” by Virgil Abloh」鞋款，透過慈善拍賣讓世人永遠記得 Virgil Abloh先生生前對於球鞋文化重要的影響。該鞋款運用LV標誌性老花圖騰、深棕色調打造，拍賣會舉辦時間為1月26日至2 月8日，起價為2,000美元，目前編號178的US11尺碼競標價格已經來到了70,000美元的驚人數字！