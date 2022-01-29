吳姍儒「世紀婚禮」穿蛋糕裙白紗現身　1490萬珠寶襯托公主氣質

記者李薇／台北報導

藝人吳宗憲的大女兒Sandy（吳姍儒）在29日大婚，與交往5年的室內設計師男友在台北文華東方酒店舉辦婚禮，宴請400人，現場星光熠熠，只見她身穿NICOLE + FELICIA的白紗現身，婚紗裙襬足足有250公分寬，雙層的澎裙設計，展現出華麗性感的氛圍。

▲吳宗憲女兒Sandy吳姍儒婚宴。（圖／記者李毓康攝）



Sandy的「世紀婚禮」身穿NICOLE + FELICIA的白紗現身會場，蛋糕般兩層的裙襬、多層次的紗裙設計，愛心領胸口襯托出脖子上的伯爵Limelight Garden Party系列高級珠寶鑽石項鍊，18K白金、單顆圓形切割美鑽，簡約細緻的項鍊展現出新娘的氣質。

▲Sandy身穿NICOLE + FELICIA的白紗現身會場。（圖／記者李毓康攝）

不只是身上的婚紗跟項鍊很吸睛，手上的戒指也是非常別緻，出自伯爵Jardin Secret系列鉑金鑽石戒指要價695萬元、跟Wedding系列鉑金鑽石戒環要價7萬6000元，當然少不了70萬的Treasures系列高級珠寶鑽石手環，以及138萬的Treasures系列高級珠寶鑽石耳環，每個細節都展現出細緻的光芒與閃耀。

▲NICOLE + FELICIA的白紗就是以多層次紗裙設計為經典。（圖／蒂米琪官網）

Sandy這次不僅在婚紗上面挑選了別出心裁的設計，在珠寶上當然也是精心打扮，全身上下的配飾總價高達1490萬6000元，可以說是相當貴重，足以見得她對於婚禮的重視，更吸睛的是婚紗裙襬足足有250公分寬，可能比紅毯還長，展現出新娘的大氣。

▲PIAGET Jardin Secret系列鉑金鑽石戒指，售價6,950,000元。（圖／品牌提供）

▲PIAGET Wedding系列鉑金鑽石戒環，售價76,000元。（圖／品牌提供）

▲PIAGET Treasures系列高級珠寶鑽石耳環，售價1,380,000元。（圖／品牌提供）

▲PIAGET Limelight Garden Party系列高級珠寶鑽石項鍊，售價5,800,000元。（圖／品牌提供）

▲PIAGET Treasures系列高級珠寶鑽石手環，售價700,000元。（圖／品牌提供）