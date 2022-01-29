fb ig video ETtoday search mobile

吳姍儒「世紀婚禮」穿蛋糕裙白紗現身　1490萬珠寶襯托公主氣質

>

記者李薇／台北報導

藝人吳宗憲的大女兒Sandy（吳姍儒）在29日大婚，與交往5年的室內設計師男友在台北文華東方酒店舉辦婚禮，宴請400人，現場星光熠熠，只見她身穿NICOLE + FELICIA的白紗現身，婚紗裙襬足足有250公分寬，雙層的澎裙設計，展現出華麗性感的氛圍。

▲▼ 吳宗憲女兒Sandy吳姍儒婚宴。（圖／記者李毓康攝）

▲吳宗憲女兒Sandy吳姍儒婚宴。（圖／記者李毓康攝）

Sandy的「世紀婚禮」身穿NICOLE + FELICIA的白紗現身會場，蛋糕般兩層的裙襬、多層次的紗裙設計，愛心領胸口襯托出脖子上的伯爵Limelight Garden Party系列高級珠寶鑽石項鍊，18K白金、單顆圓形切割美鑽，簡約細緻的項鍊展現出新娘的氣質。

▲▼ 吳宗憲女兒Sandy吳姍儒婚宴。（圖／記者李毓康攝）

▲Sandy身穿NICOLE + FELICIA的白紗現身會場。（圖／記者李毓康攝）

不只是身上的婚紗跟項鍊很吸睛，手上的戒指也是非常別緻，出自伯爵Jardin Secret系列鉑金鑽石戒指要價695萬元、跟Wedding系列鉑金鑽石戒環要價7萬6000元，當然少不了70萬的Treasures系列高級珠寶鑽石手環，以及138萬的Treasures系列高級珠寶鑽石耳環，每個細節都展現出細緻的光芒與閃耀。

▲sandy婚禮。（圖／品牌提供）

▲NICOLE + FELICIA的白紗就是以多層次紗裙設計為經典。（圖／蒂米琪官網）

Sandy這次不僅在婚紗上面挑選了別出心裁的設計，在珠寶上當然也是精心打扮，全身上下的配飾總價高達1490萬6000元，可以說是相當貴重，足以見得她對於婚禮的重視，更吸睛的是婚紗裙襬足足有250公分寬，可能比紅毯還長，展現出新娘的大氣。

▲sandy婚禮。（圖／品牌提供）

▲PIAGET Jardin Secret系列鉑金鑽石戒指，售價6,950,000元。（圖／品牌提供）

▲sandy婚禮。（圖／品牌提供）

▲PIAGET Wedding系列鉑金鑽石戒環，售價76,000元。（圖／品牌提供）

▲sandy婚禮。（圖／品牌提供）

▲PIAGET Treasures系列高級珠寶鑽石耳環，售價1,380,000元。（圖／品牌提供）

▲sandy婚禮。（圖／品牌提供）

▲PIAGET Limelight Garden Party系列高級珠寶鑽石項鍊，售價5,800,000元。（圖／品牌提供）

▲sandy婚禮。（圖／品牌提供）

▲PIAGET Treasures系列高級珠寶鑽石手環，售價700,000元。（圖／品牌提供）

關鍵字：

NICOLE + FELICIA, 伯爵, 婚紗, 婚禮, 吳姍儒, sandy, 吳宗憲

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

《華燈初上》復古美唇絕對必買TOP 5！每一支都美到讓人屏息

《華燈初上》復古美唇絕對必買TOP 5！每一支都美到讓人屏息

比憂鬱症更恐怖的「微笑憂鬱」你有嗎？痛苦藏得更深、壓抑自我情緒

比憂鬱症更恐怖的「微笑憂鬱」你有嗎？痛苦藏得更深、壓抑自我情緒

吃了就會變白的10種水果　還可以預防便秘、熱量又低

吃了就會變白的10種水果　還可以預防便秘、熱量又低

髮際線向前推！「頭皮刮痧術」必學　7大分線、米字按摩法超重要 根本「戀愛教科書」！《單身即地獄》宋智雅終極撩男6條守則 房間亂得像被炸過怎麼辦？收納5技巧還你乾淨、舒適的房間 《單身》宋智雅最愛的Top 3款香水　性感又撩人難怪狂吸歐巴 2022年絕對旺到爆！用精油招財運、除穢氣 Jennie跨海幫「馬斯克前女友」拍MV　超露「發光馬甲」挑戰尺度極限 過年拜財神供品、禁忌一次看！放錯水果小心財運跑掉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面