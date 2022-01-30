星．變美／「最美新娘」吳姍儒「婚前保養4招」全公開

▲吳姍儒絕美婚紗，美出新高度。（圖／容易文創、翻攝自FB/吳姍儒Sandy Wu）

記者曾怡嘉／台北報導

吳姍儒昨風光出嫁，搶當最美新娘，為了在婚禮當天以最佳狀態現身，她本人也公開自己的保養秘技，從肌膚保養到瘦身技巧傾囊相授，女生們趕快學起來！

#去角質功夫不能少

吳姍儒分享，最近工作和婚禮兩頭燒，不僅肌膚出油量變多，連粉刺痘痘也紛紛來搗亂，當壓力來襲，肌膚問題總是接踵而來，想要婚禮當天亮麗示人，她會利用溫和去角質來改善膚質，在臉部清潔過後，以添加水楊酸的精華液來調理皮脂，更會定期使用煥膚面膜去除老廢角質。

#酸類乳液讓身體肌膚零暗沉

婚禮當天除了臉部無瑕，露出身體肌膚也要無懈可擊，她分享每天都會使用身體乳，搭配按摩手法使肌膚更快吸收，也會使用添加酸類的乳液，幫助肌膚角質汰舊換新，不僅能有效提亮暗沉，連敷觸都變得超柔軟。

#體內保養很重要

除了臉部和身體肌膚塗的保養，她也很重視內在保養，肌膚的膨潤感也可以靠吃出來，她分享每天都會隨身攜帶膠原飲，想到就可以直接喝，有時也會加入氣泡水一起飲用，酸甜的口感不只能補充肌膚養分，身體的水分也顧到了。

#減鹽讓瘦身快速達標

身材維持方面就靠減鹽，很多女星都用這招讓瘦身效果更顯著，她每天3餐都不加任何調味料，單純吃食物的原味，再搭配喝足量的水來幫助身體排毒，對於減重相當有成效，讓她婚禮當天零贅肉，近乎完美現身。