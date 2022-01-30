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擺脫戀愛不順！爆紅「排隊心理測驗」，秒測你的「理想型」

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▲▼爆紅「排隊心理測驗」，秒測理想型 。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

每段愛情總是來得快去得快，好想找一個對象好好談場戀愛，你也有這樣的心聲嗎？或許你挑的對象總踩雷，網路流傳一個《排隊心理測驗》，憑直覺就能看出適合你的另一半。

▲▼爆紅「排隊心理測驗」，秒測理想型 。（圖／Unsplash）

買東西時，你覺得排在你前面的對象會是誰呢？

A.性子急躁的年輕人

B.看著手機的上班族

C.不斷講話的女生

D.住在附近的鄰居

E.幫家人買東西的孩子

選A的你

另一半適合乖巧聽話型

你特別喜歡話少卻能力強的另一半，看起來有點酷酷的，但是對你的事情卻特別上心，非常會為你著想，給你滿大的自由，不愛限制你。

選B的你

另一半適合 迷人偶像型

要被你愛上，一定要非常有才華，你會是他忠實的小粉絲，心甘情願臣服於他，但是千萬不要崇拜過頭，把他捧上天，到時候變成一個想處處操控你的控制狂。

選C的你

另一半適合 成熟穩定型

你偏好思想成熟的另一半，太幼稚的絕對提前出局，最好有上進心、才華，最好在事業上擁有自己的一片天，這樣強而有力臂膀，才能滿足你的安全感。

選D的你

另一半適合 寵物情人型

你的母愛滿滿，特別喜歡照顧人，就是喜歡幫助對方，在你的眼裡他就像可愛的小動物，你願意細心呵護他，只要他對你撒撒嬌你就投降。

選E的你

另一半適合 壞壞惹人愛類型

你有一點反骨的個性，喜歡和別人唱反調，你的另一半必須有點壞壞的，有時對你愛理不理，那種不容易受控的類型，你就會心甘情願的被他搞定。

關鍵字：

心理測驗, 真命天子, 對象, 戀愛

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