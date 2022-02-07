包．開箱／RV情人節「珠寶盒」全是驚喜！　閃鑽紅心灑落超浪漫

▲RV 情人節夢幻Vanity迷你手袋。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

法式頂級鞋履品牌Roger Vivier 的高跟鞋是所有女人的夢想，然而包款的夢幻程度一點也不遜色，為迎接一年一度的情人節，品牌特別將旗下夯款Vanity Love化妝箱鑽扣手袋再進化，加入了超萌心形扣與閃亮紅鑽，《ET FASHION》包開箱立刻搶先看。

▲RV 旗下Vanity迷你手袋搭上「小廢包」熱潮，以古董化妝箱寶盒為靈感打造 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

提到Roger Vivier（RV） 許多人第一印象就是經典不敗的方扣鑽飾，除了出現在高跟鞋前方，如今搖身一變來到包款之上，所到之處就是要吸睛一波。而旗下Vanity迷你手袋更是搭上了「小廢包」熱潮，以古董化妝箱寶盒為靈感打造，重新演繹包款輪廓，尺寸大小僅有17cm x 11cm，一手就能輕鬆掌握。在本季2022春夏系列中，Vanity不斷進化，帶來了絲絨款式、、麂皮星星水晶將奢華氛圍提升至極。

▲RV 「Vanity Love」情人節化妝箱包 。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）



而這次的情人節限定包款，「Vanity Love」加入戰局，鑽扣手袋特別選擇了牛仔布，遍佈包身的紅色閃鑽以及一旁的心形扣瞬間浪漫破表，當然，中央的方扣鑽飾不變，拎上手時就如同閃亮珠寶，可與招牌鞋款元素達成最完美呼應。

Vanity還含有趣味的開袋細節，兩側拉錬輕輕一拉，就像是打開了神秘寶盒，用以翻蓋開合置物，搭配上方的手柄與金屬肩帶，回歸肩背與手拿的實用性，讓情人節充滿戀愛氛圍。

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