路易莎47款調漲咖啡品項全公開　「美式黑咖啡」漲最多，幅度達11%

▲路易莎咖啡在農曆年前就在官網低調宣布調漲。（圖／路易莎提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期因國際咖啡透價格攀升，早在2021年底前就有傳出連鎖咖啡業者將有漲價情況，日前路易莎咖啡董事長受訪時，也坦言「農曆年後評估調漲」，未料等不到過年，路易莎咖啡在1／30在官網低調宣布，咖啡品項調漲5元，比對之前價格，共有47款品項調漲，最高漲幅達11%，還有單杯咖啡售價正式破百。

路易莎本次調漲咖啡品項主要集中在「精品咖啡」、「經典義式咖啡」2個系列，每款單價不限冰熱與原來單價，均一率調漲5元，故最高漲幅為美式黑咖啡11%，最低漲幅則為原價95元的完美日曬耶加雪菲G1與黃金曼特寧約為5%。

47款包含冰熱的漲價品項分別為莊園級美式、莊園級拿鐵、特濃小卡布、澳洲小拿鐵、義式濃縮、完美日曬耶加雪菲G1、黃金曼特寧、水洗耶加雪菲科契爾G1、肯亞精選小農、曼特寧迦佑山 G1、哥倫比亞薇拉、曼巴、莊園老饕深焙。

義式經典系列則有咖啡拿鐵、卡布奇諾、焦糖風味拿鐵、榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵、橘皮風味拿鐵、黑糖風味拿鐵、義式摩卡、焦糖瑪奇朵、路易莎特調咖啡、鴛鴦咖啡、美式黑咖啡。

而在地小農牧場系列內咖啡品項價格未調漲，另外茶飲、冰沙、風味紅茶、泰奶咖啡與義式巧克力等飲品，也未在此波調漲價格。

路易莎僅在官網與官方粉絲團的咖啡歐蕾新飲品下方低調公告，表示「因應國際咖啡豆價格長期攀升，部分咖啡品項調漲5元。路易莎為爭取消費者福祉，雖近期面臨原料、包材廠商調價，已盡力扛住巨大成本壓力，並配合政府延後漲價、縮小漲幅，請粉絲們多多包涵，平價好咖啡我們盡量守住。」