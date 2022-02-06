開工日優惠！星巴克「全品項買一送一」　5家連鎖咖啡好康全集合

▲各家開工咖啡優惠你掌握了嗎？這篇全給你。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

放完9天連假，2／7將正式迎來虎年第一天的開工日，就來上一杯咖啡好好振奮一整年上班的心情吧！星巴克、85度C、丹堤等連鎖均推出買一送一、第二杯20元的高回饋方案，連較少促銷的路易莎、cama cafe也推優惠活動，上班第一天好好喝起來！

星巴克

星巴克在開工日2／7當天推出「開工大吉好友分享」活動，消費者當天從門市開店至晚上8點期間，購買兩杯相同容量、冰熱、口味的咖啡飲料，第二杯由星巴克招待。每人最多買二送二，部分門市不提供此項優惠。此外，2／9至2／11共三天期間，在外送平台foodpanda購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的焦糖瑪奇朵，其中一杯免費。

85度Ｃ

85度Ｃ則在2／7限時1天，從早上10點到晚上8點期間，推出大杯咖啡系列第二杯特價20元，包括美式咖啡、海岩咖啡、招牌咖啡、特濃招牌咖啡、卡布奇諾、摩卡咖啡、焦糖瑪奇朵、拿鐵咖啡、重拿鐵咖啡、榛果風味拿鐵和香草風味拿鐵共11款，每人限購3組，85 Cafe APP線上訂餐外送或外帶無此優惠。

而2／10至2／14共4天期間，因應西洋情人節推出兩款「情人節套餐」，指定切片蛋糕加一杯指定飲料特價99元，85 Cafe APP註冊會員在期間購買任一款情人節優惠套餐，還能抽平日雙人住宿券。

丹堤咖啡

丹堤於2／7開工日，推出當日外帶全系列大杯以上飲品買一送一優惠，消費者出示電子優惠圖示，即可於全台門市享全系列大杯以上飲品買一送一，品項可任選，以價格低的飲品優先贈送，且提供多杯購買，但只限於一次領取。

路易莎咖啡

近期調漲旗下部份咖啡品項的路易莎，在開工日也不忘祭出優惠活動，從2／7至2／11連續5天，消費者在早上11前進店消費，相同咖啡品項包含容量、風味、冰熱，第二杯可享半價優惠，需注意優惠品項不含手沖咖啡。

cama cafe

以外帶為主力，平價好入手的cama cafe，也針對虎年第一天開工日推出升級服務，2／7至2／13期間，會員憑cama APP會員優惠券至店消費，可享「精品手沖免費中杯升級大杯」服務。

同場加映：Aunt Stella詩特莉全台8間免費送開工午茶

來自東京的Aunt Stella詩特莉，在2／7也推出「開工送咖啡」暖心活動，當天中午12點至下午2點期間，戴上口罩至全台8間品牌咖啡廳門市，即可免費領取「Bite & Sip 一手午茶」1組，含手工餅乾2片與美式咖啡1杯，各門市限量100組、每人限領1組。