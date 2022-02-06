余文樂的「錶王」過完年貴12萬　香奈兒也漲聲響起

▲余文樂收藏不少名錶。（圖／翻攝lok666 IG）



記者陳雅韻／台北報導

度過歡樂的農曆新年，除了有感於吃喝玩樂都變貴之外，精品業也「漲聲響起」，「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）已於大年初一（2月1日）正式全球調漲售價，各系列調幅不一，男星余文樂年前曬的PP Aquanaut型號5968G白金飛返計時腕錶，原要價2,018,000元，一口氣多了121,000元，漲至2,139,000元。

▲余文樂戴的PP Aquanaut型號5968G白金飛返計時腕錶，已從2,018,000元漲到2,139,000元。（圖／翻攝lok666 IG）

2022年錶界率先調價的品牌為勞力士（Rolex），在1月1日開漲價第一槍，部分夯款不鏽鋼錶漲幅達一成之多，但令人訝異的也有部分金錶價格微幅下調；另一龍頭品牌PP則於農曆春節第一天全球調價，漲幅約從3%起，女星Melody擁有的PP Nautilus系列型號7118/1R自動上鍊女錶從1,535,000元漲至1,621,000元，而蕭亞軒所戴的橢圓型錶殼GOLDEN ELLIPSE編號5738R自動上鍊錶從994,000元漲至1,028,000元，站上百萬元之列。瑞士錶界兩大龍頭品牌接力調價，勢必帶動錶界新一波漲勢。

▲Melody擁有的PP Nautilus系列型號7118/1R自動上鍊女錶，從1,535,000元漲至1,621,000元。（圖／翻攝PP官網）

▲蕭亞軒曾戴過的PP橢圓型錶殼GOLDEN ELLIPSE編號5738R自動上鍊錶，從994,000元漲至1,028,000元。



根據《華爾街日報》報導，時尚圈殿堂品牌香奈兒（CHANEL）也擋不住原料、勞動力及運輸成本上揚、物價大幅攀升，去年光是經典的小型口蓋包就漲了3次，目前價格已達到251,600元，而今年1月又對Coco Handle和Business Affinity包進行調價，漲幅介於8%到12%，讓不少網友哀嘆離夢幻包款越來越遙遠。

▲香奈兒經典小型口蓋包，251,600元。（圖／翻攝香奈兒官網）

