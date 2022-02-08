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5款人氣卡通「無線鍵盤」推薦！薄荷綠萊恩、米白史努比一秒開啟少女心

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文／妞新聞

俗話說「工欲善其事，必先利其器」，使用桌機搭配好打又賞心悅目的鍵盤，可是一件很重要的事！手機小姐特別物色5款以「人氣肖像角色」為主角的鍵盤，快準備讓史努比、KAKAO FRINEDS、小小兵陪你度過用電腦的時光吧

人氣肖像無線鍵盤1.KAKAO FRINEDS

▲KAKAO FRINEDS推出的復古鍵盤（圖／store.kakaofriends）

KAKAO FRINEDS推出的復古鍵盤以薄荷綠為底，搭配白、黃鍵帽，整體走清新繽紛的撞色設計。透過USB或藍牙即可連線，最多可配對3台裝置。鍵盤最大亮點就是，能把F1～F4換成萊恩、桃子、春植與Coz圖案，可愛造型一秒開啟少女心。

人氣肖像無線鍵盤2.《精靈寶可夢》皮卡丘

▲精靈寶可夢鍵盤，走少女最愛的粉嫩風格。（圖／楽玩多商城）

訓練家們，這款「鍵盤＋滑鼠組」非收不可啊！（笑）以人氣動漫《精靈寶可夢》為主題，造型走少女最喜歡的粉嫩風格，復古設計按起來十分有感，很適合喜歡「喀喀聲」的人。（F1～F4鍵可換成咚咚鼠、卡比獸、夢幻、皮卡丘圖案）

人氣肖像無線鍵盤3.史努比

▲史努比鍵盤以米杏色為主色調（圖／翻攝自10x10，下同）

韓國Royche再推《花生漫畫》史努比鍵盤，使用米杏色為主色調，搭配圓形鍵帽。鍵盤上不僅Snoopy，還有查理布朗與露西在賣萌，風格簡約文青又多了可愛感！同款主題還有滑鼠能搭配哦。

人氣肖像無線鍵盤4.小小兵

BANANA～Royche同時也推出《小小兵》主題鍵盤，採用白底搭配暖黃色鍵盤，使用藍牙或USB皆可連接。鍵盤上不僅藏著黃色小壞蛋的身影，還隨附一隻立體公仔，可愛度滿分，送禮自用兩相宜！

人氣肖像無線鍵盤5.熊熊遇見你

卡通頻道《熊熊遇見你》也來囉～組合包含復古鍵盤與滑鼠，共有深灰、暖黃2款，不僅派出胖達、阿極與大大登場賣萌，在部分鍵帽上還特別使用熊腳印裝飾，營造他們留下的痕跡，風格十分療癒，打字時會忍不住一直狂看呀！（笑）

5款人氣肖像鍵盤一次推薦給大家，妞妞們最喜歡哪款呢？快留言跟手機小姐分享吧～

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 卡通, 無線鍵盤

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