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2月號日雜附錄開箱：SNOOPY多口袋收納袋、9色眼影盤適用又可愛

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文／妞新聞

2月號日雜推薦1：《spring》

年末年初聚會特別多，一不小心就讓體重直線上升，《spring》本期為妞妞們收錄新年瘦身特集，跟上日本近年來流行的「溫活（讓身體變溫暖的活動）」，提升體溫增強免疫力並達到瘦身效果。附錄贈出「SNOOPY多口袋收納袋」可以裝文具、飲料、衛生紙，不論放在辦公桌上，還是車上都很實用。

2月號日雜推薦2：《JELLY》

 《JELLY》本期解析了2021最新街頭風的造型重點，一起從這本日雜學習要怎麼穿搭，才能同時滿足摩登、簡單、街頭氣氛吧！附錄贈出「EMODA 9色眼影盤」和「迷你口紅4色組」，顏色有深有淺，充滿冬季氣息，疊擦霧面或亮片，任何年節場合都適用。

2月號日雜推薦3：《SWEET》

 《SWEET》本期蒐集了美容達人最關心的美容情報，並提供開架彩妝、韓流彩妝的新品消息，平日對美妝保養有興趣的妞妞們，可以從這本獲得更多2022新趨勢！附錄贈出「DAISY DOLL by MARY QUANT筒狀收納包＆刷具」，粉嫩簡潔的設計超吸睛，筒狀除了可以拿來收納刷具之外，也可以當作筆筒包哦！

2月號日雜推薦4：《自然生活風格服飾圖鑑》

新的一年，妞妞們肯定充滿新希望與新目標，《自然生活風格服飾圖鑑》本期提供實現理想自我的100個生活點子，還有最佳美容大賞單元及14天穿搭變化，豐富內容不能錯過啊！附錄送出「miffy米飛兔箱型收納包＆小熊造型鏡子」，箱型收納包簡潔又可愛。

2月號日雜推薦5：《Lee》

近年來因為疫情，人們傾向在家中附近活動，雖然是散步就到的距離不需盛裝打扮，但也不好直接穿居家服在外面晃，此時就需要《Lee》推薦的外出造型小心機。附錄贈出「咒術迴戰名場面名台詞A5筆記本」和「歐舒丹乳液試用組」，年節期間保養也不能偷懶！

2月號日雜推薦6：《MONO MASTER》

《MONO MASTER》本期推出了超人氣甜點情報特集，除了介紹最近討論度較高的點心之外，也幫妞妞們準備好「最新零食流行趨勢」，吃貨妞趕緊收藏起來！附錄送出「東鳩焦糖玉米脆果圖案直立式收納包」，裡面共有5個分隔層，可用來收納文具或化妝刷具等。

2月號日雜推薦7：《VOCE》

 《VOCE》本期幫妞妞們整理年末年初的美容建議，利用這9天的假期好好保養，包括：春季新眼影畫法教學、歲末保養術、居家養護美髮指南等。附錄贈出「石井美保監修名品護膚試用組」，從頭到腳進化成更美麗的自己！

2月號日雜推薦8：《MAQUIA》

外出戴口罩已經成為我們日常生活中的一部分，許多人都將彩妝的重點放在眼妝上，《MAQUIA》本期傳授最新的眼妝畫法，以及盤點2021年下半年最佳美妝品。附錄贈出「Carte HD高保濕護膚試用組」，內含化妝水、乳液與面霜。

2月號日雜推薦9：《美的BITEKI》

《美的BITEKI》本期發表各個類別的人氣好物，先從臉部保養、美妝、底妝、美體與美髮、美容家電等單品推薦，再分享實際應用妝容、試用及試色報告。附錄贈出「FEMMUE護膚試用組」＆「花王蒸氣口罩2入組」，寒冷的冬天特別適合。

2月號日雜推薦10：《mini》 

《mini》本期介紹今年冬天最受矚目的街頭風格，像是透過露出肌膚來展現出女人味的韓國街頭風、以中性風單品為中心的王道街頭風等。附錄贈出「小熊維尼室內拖鞋」毛茸茸的材質不只是摸起來很舒服，穿起來也很溫暖。

以上10本「2月號日雜」推薦給妞妞們，你打算購入哪一本一起過年呢？

Source：博客來

【延伸閱讀】

10本「12月號日雜」推薦：史努比造型收納箱、嚕嚕米收納夾，秋冬護膚組缺一不可！

1月號日雜附錄開箱：寶可夢皮卡丘小夜燈、嚕嚕米小磁盤居家儀式感必備！

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關鍵字：

Niusnews妞新聞, 日雜, 附錄

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