2月書單推薦！品牌經營必學「3秒鐘鉤引行銷」、21項生活練習累積財富

文／職場人

編輯整理的10本「2月書單推薦」，挑一本潛心閱讀為自己充飽電！

2月書單推薦1：《這世界，是留給膽子大的人》

在充滿變動的時刻，拿出勇氣，你會發現──冒險，是職涯最棒的投資。《這世界，是留給膽子大的人》世界飆速前進，面對各種挑戰，不論是不是菜鳥的你都別老是問要不要這樣、要不要那樣，「拿出你的膽子來！就是一切成功之母。」

2月書單推薦2：《訊號：決定全球經濟大局的27個關鍵趨勢》

資訊爆炸看似無窮無盡，但人腦判讀處理資料的能力卻有限，《訊號：決定全球經濟大局的27個關鍵趨勢》，由擅長使用視覺方式呈現數據資料的「視覺圖解資本家」團隊從零開始製作，為職場人提供全球經濟未來10年的趨勢重點。

2月書單推薦3：《鉤引行銷》

現今的數位和社群媒體將這個世界重塑為「微型注意力」的世界，每天在平台上流竄的訊息超過600億則，《鉤引行銷：在訊息爆炸的時代運用鉤引點，只要3秒鐘就能突圍而出》研究證實，我們只有不到3秒鐘的時間能吸引他人的注意力，若想成功提升品牌知名度與成長性，就需要高效且快速地吸引受眾，職場人若工作性質也是與品牌相關，就不能錯過這本書！

2月書單推薦4：《我做了什麼會產生職業倦怠》

一想到要上班就心情低落、每天下班都累到想哭......，《我做了什麼會產生職業倦怠：停止責備自己，放下讓你內疚、自責、不安的惡劣職場》，當職業倦怠發生時， 不是你自己太脆弱，也請不要責備自己。事實上，一個高度壓力導致過勞的社會，問題並非來自於個人，而是公司與社會交織形成巨大的壓力，是時候放下讓你痛苦的一切，讓身心好好休息了。

2月書單推薦5：《你看事情的角度，決定了幸福的長度》

幸福不需追尋，只需發現，當你改變看世界的方式，世界就會因此改變！《你看事情的角度，決定了幸福的長度》分享了21種思考觀點＋21項生活練習，幫助你吸引好運、累積財富，遇見更好的自己！

2月書單推薦6：《一流、二流、三流的說話術》

比起「傳達了什麼內容」能打動人心的往往是「和對方建立了何種關係」，只要閱讀了《一流、二流、三流的說話術》，一定能明白自己「人際關係為何不順利」，想要求職、改善說話技巧、拓展人際、改善社交關係必看！

2月書單推薦7：《逆襲者的求生筆記》

職場上你可以沒有心機，但是必須懂得人性的伎倆，《逆襲者的求生筆記》分享那些職場走跳，無人傳授的生存潛規則，在職場受了傷，錯把忍辱負重當善良的你，已不知該如何戰鬥？認真工作，主管卻處處針對，身處不公平的環境，只能黯然求去？如果你也有這些困擾的話，也許這本書可以給你一些解答。

2月書單推薦8：《打造超人學習》

時代發展過快，舊有學習方法與學習心智跟不上！《打造超人學習》用認知科學、腦科學論證，符合人類自然學習習慣，讓你學習任何領域不再需要10,000小時！如果你也是想增強自身技能、多元跨界競爭力的上班族與專業工作者，這本書也許能帶給你學習效率與快感。

2月書單推薦9：《作自己才是最好的名牌 ≈ Judy朱的生活美學》

形象管理除了衣物穿搭，還要配合自己的生活模式、價值觀，《作自己才是最好的名牌 ≈ Judy朱的生活美學》，由曾被外媒體譽為「台灣首席形象顧問」Judy朱所著，在多年造型顧問工作沉澱後，將有形的穿著打扮美感、化繁為簡，教職場人如何訓練自己精簡採購，不須浪費時間和金錢。

2月書單推薦10：《讓人才自己來找你》

主動應徵人數變少、平均招募時間變長、招募成本上升？《讓人才自己來找你》在後疫情時代，雇主品牌經營對於企業來說，比過去更加重要，而員工就是企業最大的資產，本書分享HR經營雇主品牌的4個困境與解決方案，以及如何判斷自己公司的薪資競爭力等多元主題，如果你也是雇主或管理職，就不能錯過這些人才招募趨勢！

以上10本閱讀書單推薦給大家，你準備好讀哪一本呢？

Source：博客來

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