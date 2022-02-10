超準「選一件洋裝」心測！看出你適合的副業，開啟斜槓人生

文／職場人

隨著斜槓青年、不離職創業的趨勢越來越普遍，職場人應該也都曾經思考過，自己還有哪些專長或特質是可以發展其他副業的？副業其實是一個可以充分發揮自己本性與本能的地方，透過下方心理測驗找出「你適合的副業性質是什麼」吧！

題目：女兒準備參加鋼琴演奏，於是你決定為她訂做一件洋裝，你會選擇下列哪一件？

▲為女兒訂製鋼琴演奏的洋裝，你選哪一件？（圖／shinri）

選好了嗎？往下看解答吧！

-----------------------------------

----------------------------------

-----------------------------------

▲你適合的副業是什麼？（圖／pixabay，下同）



選A的人

選A的人，你適合的副業性質為「栽培人才的領域」，舉例來說：鋼琴老師、繪畫老師，或是為人出謀劃策的角色都滿適合你的，因為你懂得識才，也能幫助他人找到自己的優勢，可以幫助別人達成夢想，或是支持他們的事業，對你來說具有某種程度上的成就感。

選B的人

選B的人，你適合的副業性質為「手作或製作東西的領域」，比如手工DIY配飾或小雜貨，並在網路上出售，或是作畫、作曲方面也是不錯的發展選擇。不過，你的性格上帶點完美主義，所以常常連小細節也不放過，若從事這種手作或製造東西的副業，可能也要評估是否可以和正職取得平衡。

選C的人

選C的人，你適合的副業性質為「關於美的領域」，比如保養化妝、美甲美睫或飲食方面等，於你而言都是有趣的領域，不過這些領域可能比較需要專業的考核，比如參加課程培訓、考取證照等，建議可以先上網查詢相關領域的知識，看有沒有免費的線上資源可以利用，確定真的有興趣再投入其他成本去做副業。

選D的人

選D的人，你適合的副業性質為「與世界打交道」，你很適合從事與人交際、談論或傳播訊息的工作，如果可以加上其他外語就更加分，你本身就有不拘泥於刻板印象的性格，很可以接受新的事物，所以像是網紅、YouTuber、直播等都挺適合你的！

透過上述測驗，你發現自己的潛力了嗎？多加應用這些有機會發展成副業的特質，也許你可以在新年開啟第二份收入也說不定呢！

【延伸閱讀】

1分鐘測出「你的社交氣味」陌生人是神秘紅酒、戀人面前是醉人的伏特加

30秒看圖測驗「2022年職場上須注意？」掃除小人避免工作麻煩



本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！