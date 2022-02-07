超準心測「戒指藏哪裡」　看出工作中犯錯你適合如何克服

文／職場人

職場上難免會遇到不順心的事，一有困難你是獨自想辦法解決的人，還是會積極尋求其他協助的人呢？或者，你會開始感到焦慮而不知所措？透過下方心理測驗找出你的潛力因子「你適合怎樣地克服工作上的困難？」

測驗問題：假設你要把與出軌對象的戒指藏起來，你會藏在下圖中的哪個地方？

▲你會把戒指藏哪裡？（圖／shinri）

A.左上層的小盒子中



B.下方的大箱子中

C.右上層的時鐘裡



D.右下的櫃子裡

選好了嗎？往下看解答吧！

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▲透過心理測驗找出你的潛力因子。（圖／pixabay，下同）



選A的人

選A的人，你適合「客觀地分析並克服錯誤」，即使你在工作中犯了錯誤，你也是屬於那種冷靜客觀分析型，你會臨危不亂地一步一步找出錯誤之處，而不是一味地責備自己「我有多糟糕」，你擁有把失敗和情緒分開的能力。相對的，你也比別人容易離開失敗的沮喪，往前更進一步！

選B的人

選B的人，你適合「以逆轉的想法，化險為夷」，在工作中犯了錯誤，你很適合用開創性的想法把它導向正軌，因為你的骨子裡具有天生的創意性，例如：你不小心打錯數字，原本10個杯子訂成100個，但你卻能將它們搭配新的企劃主題銷售，反而賺了更多業績，無論發生什麼，你總是能天馬行空地化險為夷。

選C的人

選C的人，你適合「設定獎勵，激勵自己去解決問題」，你的個性比較偏向功利主義，沒有得到「利」或相對回報的事情，你幾乎能不碰就不碰的人，在工作中犯錯這件事容易使你失去動力，不妨為自己設定一個獎勵機制，若解決問題就可以獲得ＯＯ犒賞，也許會有幫助哦！

選D的人

選D的人，你認為「失敗是一個很重要的成長養分」，即使在工作中犯了錯你也不會感到沮喪，因為在你的價值觀裡認為失敗即是成功之母，當犯的錯越多、賺到的經驗也會愈多。所以，在團隊中你也常常會以同理心去包容他人的錯誤，即使你沒有能力解決問題，但你周邊的人也會因為你曾經的善意幫你一把。

透過上方測驗，你找出自己的潛在能力了嗎？原來我適合這樣解決問題，下次遇到工作狀況不妨試試吧！

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