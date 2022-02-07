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12星座2月運勢！金牛是本月幸運之星、巨蟹要好好對待另一半

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

梁靜茹跟張震嶽都有首歌叫做《勇氣》，他們指的都是愛情方面，當然我們都很需要，但生活中我們有時會誤解了勇氣的意義，特別對牡羊座這個急性子的星座來說，勇氣指的就是不斷失敗，而不喪失熱情，這件事情用在工作上調整自己很重要，因為在新年開始，也許放假過久了鬆懈了一些鬥志，在生活與感情挫折的部分要學習讓情緒釋放，好眼淚、壞眼淚都要勇敢的讓它流出來，而公關交際面活絡、率直個性的你們，要記得保持著愛笑的眼睛，眼神是能散發出魅力的，你應該要好好的運用。

金牛座 4.21~5.20

泛指各個層面，你是本月幸運之星，但還是有些事需要提醒你，你用過頂級家電嗎？最高品質的東西往往聲音都是靜悄悄的，蹲最低的永遠跳最高，在工作上的時候要壓低自己的態度，讓別人尊重你、願意跟你合作，能親近你，那麼你才能展開下一步的計畫，而跟人相處上，包括了感情對象也是如此，站起來說話需要勇氣，但是坐下來傾聽同樣需要，所以讓自己能有一個適度的彈性運用在生活之中，會一切都美滿。

雙子座 5.21~6.21

工作上好好思考自己的定位，悲觀的人在每個機運中總是先看到困難，而樂觀的人在每個困難中往往都先察覺到機運，端看自己看事的角度，記得利用新年期間好好的調整重新再出發，而感情上，遠距離的欣賞，近距離的迷惘，總有種找不到方寸，刻度拿捏不準的狀況，不如就趁放假調整一下彼此關係的距離，也許黏得太近不是好事，但是刻意的疏遠也沒有什麼必要，在這之中要全憑自己的感覺，記得用第六感告訴自己，這個人究竟跟我之間現在到了怎樣的地步，而自己做出來的行為最好符合兩個人的關係比較妥當。

巨蟹座 6.22~7.22

在這農曆年期間你沒有好好休息，腦筋反而不斷的在跑事情，其實保持思考事件好事，在工作上不要擔心採取行動會有什麼樣的後果，反而該擔心沒有行動，這樣一切成績你都看不見，自己是需要再勇敢一點的，而在感情上，單身的巨蟹會有一種怕空歡喜、怕沒有奇蹟、怕來者不是你的焦慮，巨蟹不要太美化自己所有好感、喜歡的對象，因為一切都要以眼前的相處才是最真實的，而有伴的巨蟹好好對待另一半，他們會在這段時間扮演你的貴人。

獅子座 7.23~8.22

有看到動物頻道裡的獅子嗎？當獅子沉默時，旁邊的土狼群就開始嘰嘰喳喳了，因為他們要出來搶你東西吃，在面對工作時，不要對雜音視而不見，任何的小人都可能是對你有殺傷力的，特別是擋住你財路的，一定要剷除他，發揮你獅子座的利爪，在過年開始的這一波展現你的積極攻勢，感情上，寂寞是可以忍受，但也可以是享受，要告訴自己，享受你僅有的擁有，知足很重要，也許你有時候忽略自己已經擁有的這些是多麼珍貴，轉眼一看，才會發現它們的價值。

處女座 8.23~9.22

你需要很多的自省，例如想想，從讓一個人生氣的事情大小，就能看出一個人的價值，處女座不必樣樣事情都入心，因為為小事生氣，會讓別人覺得你這個人計較太多，是不是格局太小，你可以換一種解讀方法讓自己覺得舒服，要理解身邊的人畢竟都是不同的人組合而成，他才能發揮出更大的威力，而感情上有點真心換絕情的現象，所以不要一昧的付出，對方給你一分，你再還他一分，有互動感情才會成長。

天秤座 9.23~10.22

天秤座的共通毛病就是有些天馬行空，又喜歡創新，而這兩樣東西其實是有些矛盾的，提醒自己，首先要相信、也確信一件事情是萬事都是有可能的，然後它才有可能發生，所以做計劃的重要性在過年期間是可以展開的，記得要有邏輯，你的不足之處也要找有這專長的人來協助你、輔助你，讓別人進入你的內心世界也是十分重要的，而在感情上隱形的翅膀很重要，你要自己飛得起來才能帶著你身邊的人一起飛，先把自己顧好，你才有本事顧好身旁的人。

天蠍座 10.23~11.21

在工作上這個月份要告訴自己，迷惑、不明就裡有些時候也許是好事，因為有些東西到底是怎樣，不用多問，因為你也管不到、更是掌握不到，工作就埋首苦幹自己負責的區塊就好了，你何必去探聽那麼多，這絕對是要提醒你的方向，免得你鑽牛角尖，卻發現自己什麼也改變不了，感情上要注意的是，如果你糾結於過去與現在，你就很容易失去未來，跟你的另一半不要翻舊帳，舊事重提絕對最大的傷害，跟家人之間的相處，很多互動其實是沒有意義的，所以好好平和的溝通就好，真正有些事情還是應該被隱藏起來的。

射手座 11.21~12.21

本月不要浪費時間在裝模作樣的高談闊論上，寧可要真實的親手操作並解決問題，務實一些會比較好，在工作的開始，給自己一個樂觀正面的想法當然是對的，但是你一定要告訴自己，有很多你所不知道的事情正在發生，保持很積極的學習心態也是十分重要的，在投資理財的部分，射手座有些輕率也稍嫌沒有耐性，很多低谷的部分只要熬過就可以逐漸看到它的好轉，千萬別急著出場。

摩羯座 12.22~1.20

本月份要注意一些肢體的傷害，比如你在做家事或是工作的時候，一些肢體運用不當造成的受傷其實是可以避免的，而在工作上一定要記住跟人的相處，如果心存感激卻不表達，那就好比是包裝好的禮物卻未曾送出，這對不善言辭的摩羯其實是有些可能的，對真正曾經幫忙過自己的人應該要說聲感謝，表達感謝之意的時候彼此的關係能更靠近！而在感情上會有一種獨自走在沙灘上，一個人、一步步好寂寞的感覺，有些時候這能讓自己想清楚身邊的對象究竟適不適合，趁這個時間好好的整頓自己，你也可以為感情找到一條路。

水瓶座 1.21~2.20

在農曆年後的初始，工作上你就會看到一些不公平的現象，但你先不要想去改造它，只能先適應它，因為你管不了它，除非你真的脫離了這個環境，但還不到時候，而在感情上，你與另一半算是水乳交融，就像豆漿油條一起吃下去是最好，這就告訴你什麼事一起做會更有想法，而且更能增添彼此之間的溫度，也可以好好的計劃下一步，單身的水瓶交際非常活絡，基本上你也是都會參加的，但在這之中不但藏有愛情的機會，也可能會有工作合作的可能。

雙魚座 2.21~3.20

既敏銳又纖細的雙魚座，在職場上對於一些嘰嘰喳喳的聲音真的會有點受不了，但提醒你，工作部分要是都沒有人批評你，那就表示你根本也沒做什麼事，根本構不成別人的威脅，你要習慣並欣然接受，因為你是個咖，在別人的眼中才礙眼，讓自己硬起來才能發揮應有的戰鬥力，而在跟對象的相處上，自己一定要降低一點標準，因為雙魚座無論在選朋友或是選對象時，都有一種完美主義病會爆發，這樣人家就會更難親近你，唯有調整一下，降低一點標準，接受的範圍是不是就可以拓寬一點，你的蓋世英雄到時才會真的到來。

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延伸閱讀：

【星星教授安格斯2022/1/31-2/6星座運勢】雙魚座運勢最強，獅子座人際運大開！

從生命流年數看2022年如何建立新格局 實現自我夢想（含線上計算工具）

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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