《那年我們》崔宇植、金聖喆髮型根本男友範本　同框畫面也太帥

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

熱播韓劇《那年，我們的夏天》除了注意男女主角金宇植、金多美的感情發展外，男二金聖喆飾演的另一個「小雄」也相當引人注目，劇中兩人的髮型更堪稱是男友範本。

高中崔雄：蓬鬆蘑菇頭

高中生崔雄可以說是耍廢的最佳代表（讓人羨慕XD），出門上學時即便很長時間都泡在圖書館或趴著睡覺，還是有好好的整理頭髮再出門（誤），這個髮型很簡單，要注意髮根不能扁塌，才能營造出蓬鬆柔軟的感覺，同時也是男生韓系髮型中的經典造型，簡單卻很實用。

插畫家崔雄：泰迪熊捲髮

長大後的崔雄去燙了頭髮，一樣是以蘑菇頭為基底，多了捲度的線條讓整個髮型更有層次，比起學生時期乾淨清爽的髮型，又多了些崔雄這個角色的俏皮。

插畫家崔雄：微捲＋逗號瀏海

除了平時的造型，在劇中崔雄偶爾會有出席較為正式場合的畫面，這時候比起看起來較為可愛的造型，崔雄會換上更有氣場一點的逗號瀏海，搭配他原本微捲的髮型，也不會讓他看起來太過銳利。

學生志雄：筆直齊瀏海

雖然內心深處也有許多脆弱的面向，但整體來說志雄給人的感覺是比較俐落、率直一點的，在髮型的呈現上以直髮為主，髮根一樣有基本的蓬鬆度、髮尾削的比較薄一些，因為角色個性很壓抑，志雄的很長板著一張臉，瀏海反而讓他看起來擁有一點稚嫩的青澀氣息。

PD志雄：中分瀏海

長大後的志雄在職場是個工作能力超強、但有點難相處的前輩，兩個時期的髮型並沒有太大的差異，反而中分的微彎瀏海讓眉眼間的銳利神情更明顯了。

以上兩款造型其實都是很適合時下男性的造型，簡單、好打理，也可以根據個性還有想呈現的風格挑選，如果比較喜歡可愛的路線，可以挑選捲髮；想要展現比較專業的氣息又不失年輕感，就可以挑選志雄的造型。

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