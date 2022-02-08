甜到分不開！情人節必吃超厚奶油餡夾心餅　再加碼6間網友激推口袋名單

實習記者施至真／綜合報導

開心團聚的新年假期終於告一段落，不過，馬上又要迎接情侶專屬的節日，不少人正在為了情人節送禮傷腦筋，除了巧克力之外，酥鬆絲滑的夾心餅乾也是不錯的選擇，不只做法無腦、好上手，最重要的是一人一半，感情不會散！今天就來用超簡單食譜，教你製作香濃細膩的焦糖夾心餅乾，另外加碼6家網友推薦口袋名單，讓你輕鬆展現滿滿誠意。

▲情人節就要動手做夾心餅乾。（圖／翻攝自小紅書yoyo）

超好吃的焦糖夾心餅乾，不只做法簡單，食材也非常容易取得，不用特地跑去烘焙材料行，各大超市都能滿足材料需求。外層餅乾選用LOTUS比利時蓮花薄脆餅，再來就是令人銷魂的奶油內餡，所需食材包括：白巧克力、牛奶、奶油乳酪、砂糖、淡奶油、雞蛋等。

▲焦糖夾心餅乾簡單好上手。（圖／翻攝自小紅書三旬時光，下同）

＃步驟一

將35克白巧克力、50克牛奶、25克砂糖、200克淡奶油混合，加熱約50～60度即可，待融化後備用。

＃步驟二

將奶油乳酪隔水加熱軟化至膏狀，再分批加入步驟一製作的白巧克力奶油混合物，攪拌均勻。

＃步驟三

加入2顆雞蛋攪拌均勻後，可將液體餡料過篩，口感會更綿密。

＃步驟四

使用8吋烤盤並鋪上烘焙紙，將攪拌均勻的液體餡料倒入，放進烤箱使用150度烘烤40～45分鐘左右（依據不同烤箱，可自行調整時長）。

＃步驟五

出爐後放涼、切塊，上下放上蓮花薄脆餅後，就完成超好吃的焦糖夾心餅乾啦，是不是超級簡單呢。

情人節除了動手製作焦糖夾心餅乾展現誠意，以下6間夾心餅乾更是網友票選必吃名單，除了去日本必買的六花亭需要找代購以外，其他5間只要動動手指就可以網購送到家，甚至不用出門排隊呢，快來參考看看吧！

1.六花亭 蘭姆葡萄夾心餅乾

若是提到日本伴手禮，六花亭肯定榜上有名，最暢銷的蘭姆葡萄奶油夾心餅乾口感鬆潤綿密，淡淡酒香混合不甜不膩的奶油，絕對是大人最偏好的涮嘴甜點。

▲蘭姆葡萄夾心餅乾。（圖／翻攝自六花亭官網）

2.簡單李 焦糖奶油夾心餅

逢年過節的送禮清單絕對有簡單李，不僅口味品項多元，還經常推出期間限定商品，每每都造成瘋搶熱潮，經典的焦糖奶油夾心餅甜而不膩，老饕客還不快搶起來！

▲焦糖奶油夾心餅。（圖／翻攝自IG@j.d_gift）

3.亞尼克 焦糖奶油夾心

酥酥脆脆的莎布蕾餅乾，融合入口即化的太妃焦糖，鹹甜好滋味讓人一口接一口吃不停，夾心餅裡的義式蛋白奶油霜更是甜而不膩的關鍵，焦糖控還不來嘗試看看嗎。

▲焦糖奶油夾心。（圖／翻攝自亞尼克官網）

4.厚道吐司syugatosuto 夾心吐司君

網路熱門團購商品厚道吐司一樣推出夾心餅乾，印有傻萌表情的吐司形狀餅乾，供有香草、莓果、柚香、榛果等四個口味，想要品嚐超可愛的夾心吐司君，手速不夠快可是吃不到的。

▲夾心吐司君。（圖／翻攝自厚道吐司syugatosuto臉書）

5.七見櫻堂 三明治餅

茶控注意！你絕對要來試看看七見櫻堂的三明治餅，除了常見的靜岡抹茶、鐵觀音、宇治焙茶等口味之外，還有超特殊的文山包種茶，內餡茶香四溢、絲滑綿密，吃一口就超難忘。

▲綜合三明治餅。（圖／翻攝自七見櫻堂臉書）

6.喜之坊 牛軋糖夾心餅

另外，以傳統蔥花蘇打餅包覆牛軋糖的夾心餅，更是大人小孩都愛的涮嘴零食，甜甜鹹鹹的好味道絕對是居家必備良品，快點多買幾包放在家裡，情人節約會完回家還能繼續吃。

▲牛軋糖夾心餅。（圖／翻攝自喜之坊官網）

▶情人節禮物想破頭，有「愛心」最好！6款手錶、飾品包款一次看

▶把握「獨處」黃金時光 3招學習做回真實自己