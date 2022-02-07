Angelababy「再披白紗」狀態絕了！　直角肩美胸齊發狂噴仙氣

▲大陸女星Angelababy 與黃曉明結束7年婚姻關係 。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安 ／台北報導

大陸女星Angelababy（楊穎）上個月宣佈與黃曉明結束7年婚姻關係，而她離婚後高調亮相北京春晚舞台，換上一套平口白紗展現姣好身材，吸引大批粉絲關注。厲害的是，Angelababy整體狀態看上去依舊完美，似乎絲毫不受離婚風波影響。

▲Angelababy（楊穎）選擇黎巴嫩禮服設計師品牌Sara Mrad 2022春夏系列白紗。（圖／翻攝自微博）

Angelababy（楊穎）在離婚後現身北京春晚舞台，此次造型選擇黎巴嫩禮服設計師品牌Sara Mrad 2022春夏系列禮服，時尚資源依舊非常出眾。裙裝採用輕柔剪裁與夢幻元素點綴，讓Angelababy公主氣息提升至最高點；而簡潔的平口設計更襯托傲人直角肩與鎖骨線條，整體非常流暢，搭配上遍佈其中的珠片刺繡，華麗氣場破表。

Angelababy工作室更釋出一系列精修美照，多個角度都毫無缺點，尤其是久違身穿「白紗」的華麗姿態，順勢引發網友討論：「Angelababy單身更美」、「白紗太適合她了」、「童話故事走出來的公主」、「baby仙女本人」。