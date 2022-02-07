英國女王鑽石胸針洩思念　情感珠寶伴登基70周年

▲英國女王伊莉莎白二世佩戴從結婚禮物卡地亞冠冕拆下的成對玫瑰鑽石胸針。（圖／路透社）



記者陳雅韻／台北報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）昨（2/6）歡度登基滿70周年紀念日，正式超越在位63年7個月的維多利亞女王（Queen Victoria），成為英國在位最久、亦是第一個慶祝白金禧的英國君主，昨雖沒有公開慶祝活動，但從前日她出席在英格蘭東部諾福克郡的桑德令罕莊園舉辦的招待會與官方發布新照所戴的珠寶胸針，可見她在重要時刻總憶起生命中最摯愛的三個人：丈夫菲利普親王、母親伊莉莎白王后與父親喬治六世。

▲英國女王伊莉莎白二世開心讀著民眾寄來的祝賀信件，她所戴的Boucheron鑽石海水藍寶胸針非常搶眼。（圖／路透社）



2月5日英國女王伊莉莎白二世在桑德令罕莊園與當地志工與長者會面，她穿水藍色套裝搭配兩朵玫瑰造型的鑽石胸針，開心切當地居民準備的蛋糕，顯得神采奕奕，成對的胸針源自一頂卡地亞王冠，是1947年貴族The Nizam of Hyderabad送給她的結婚禮物，近幾年她少戴此冠冕亮相，但經常將上面一大兩小的玫瑰拆下當胸針佩戴，此次戴鑽石玫瑰胸針，被解讀為對去年過世的丈夫菲利普親王的思念。

▲英國女王伊莉莎白二世佩戴母親送的21歲生日禮物常春藤葉形鑽石胸針。（圖／路透社）

英國王室近日也接連發布女王新照，祝賀她登基70周年，一組照片是她開心看著民眾寄給她的祝賀信件與卡片，她除了戴標誌性的三排式珍珠項鍊，還搭配父母於1944年送給她的18歲生日禮物Boucheron（寶詩龍）雙夾胸針，裝飾藝術風格的設計，鑲嵌鑽石與海水藍寶；而另一套她穿綠色套裝與她御用文件紅盒的照片，王室特別標註女王所戴的常春藤葉形鑽石胸針，是女王母親伊莉莎白王后送她的21歲生日禮物，至親留下的情感珠寶，伴她度過人生重要時刻。