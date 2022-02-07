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張員瑛「牛仔褲配拖鞋」驚人腿長曝光！　逆天12頭身網看呆

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▲張員瑛 。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安 ／台北報導

南韓女團IZ*ONE出身的張員瑛年僅17歲就被封為神顏，甜美臉蛋加上不科學體態迅速走紅，近期她在IG 曬出最新的冬季穿搭，沒想到看似隨意的皮衣搭配牛仔褲，卻讓超狂「12頭身」曝光，有粉絲就形容「緊身褲穿出寬褲的效果」、「腿長絕了」。

▲張員瑛 。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛 。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛以英國東倫敦時尚品牌ALLSAINTS皮衣外套搭配牛仔褲 。（圖／翻攝自IG）

張員瑛在IG擁有超過300萬粉絲追蹤，日前她PO出冬季穿搭照，以英國東倫敦時尚品牌ALLSAINTS皮衣外套搭配牛仔褲營造出修身效果，幹練中帶有一絲甜美氣息。張員瑛整體搭配相當多元，還出現了爆款瑞典品牌Acne Studios格紋圍巾疊加於頸部，顯得臉蛋更加精緻小巧。

▲張員瑛 。（圖／翻攝自IG）

▲張員瑛細腿引發討論。（圖／翻攝自IG）

視線向下移動，張員瑛以隨性牛仔褲搭配UGG拖鞋，照理說這樣的搭配身材比例應該相當吃虧，但張員瑛一雙長腿還是很搶鏡，讓傳說中的12頭身一覽無遺。而這款Off-White牛仔褲原屬於直筒款式，不過在張員瑛細腿加持下，似乎直接穿出微寬褲的視覺效果，引起網友討論：「張員瑛要找到真正的緊身褲應該很難」、「這個腿實在是沒話說」、「頭怎麼可以這麼小」。

關鍵字：

張員瑛, 南韓, 女團, IZ*ONE

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