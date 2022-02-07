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安海瑟薇裙子開衩到「臀上」偷耍辣！沒對焦還是「美到模糊」

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記者王則絲／台北報導

好萊塢巨星安海瑟薇（Anne Hathaway）近日於IG上新增一張美照，雖然明顯沒有完整對焦，但依然不減女神風采，著實「美到模糊」。安海瑟薇這天身穿一襲紫色連身裙，彰顯優雅高貴，不過側邊開衩非常高，只見一坐下來，臀部側邊肌膚不經意露出，加上透視裙襬透出一雙纖纖玉腿，性感氣息噴發！

▲安海瑟薇。（圖／翻攝自IG）

▲安海瑟薇攜手傑瑞德雷托演出新劇《新創玩家》。（圖／翻攝自IG@annehathaway、jaredleto）

安海瑟薇這回Po出美照順道宣傳新作品，她與男星傑瑞德雷托（Jared Leto）扮演夫妻檔、領銜演出Apple TV+影集《新創玩家》（WeCrashed），將於三月中旬播出。今年39歲的安海瑟薇已算是保養得十分得宜，但是已滿50歲的傑瑞德雷托，在她身旁卻一點也不違和，兩人精緻的外型反而很相配，令人不禁欽佩傑瑞德雷托的凍齡狀態。

▲安海瑟薇。（圖／翻攝自IG）

▲安海瑟薇釋出美照，優雅裙裝卻開衩至「臀上」！（圖／翻攝自IG@annehathaway）

安海瑟薇於美照中身穿VALENTINO紫色連身洋裝，腳踩Gianvito Rossi搶眼的桃紅色尖頭高跟鞋，並佩戴寶格麗珠寶，整身造型華麗高雅，不過鏡頭裡因晃動而失焦的安海瑟薇反而顯得很俏皮，視線往下一看，可以看到這身裙裝側邊開衩位置暗藏心機，一坐下來讓視線直逼「臀上」，不經意露出了臀部側邊的肌膚，相當性感誘人，一夜間狂吸百萬愛心，展現近期絕佳的狀態，不愧是受到網友點評的，「回到16年前演出《穿著PRADA的惡魔》的巔峰期。」

關鍵字：

安海瑟薇, Anne Hathway, Jared Leto

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