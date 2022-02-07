fb ig video ETtoday search mobile

曾馨瑩辣度不及Lisa　撞CELINE短版衫藏纖腰

>

▲▼ 曾馨瑩,Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲曾馨瑩穿31,500元CELINE條紋針織棉質毛衣、戴同品牌14,000元紅色棒球帽，喜氣開工。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

記者陳雅韻／台北報導

郭台銘夫人曾馨瑩私下穿著休閒，不乏香奈兒（CHANEL）、FENDI等一線品牌的設計，近日她最常曬有品牌字樣的CELINE服裝，大年初六即穿著要價31,500元的CELINE條紋針織棉質毛衣，祝福大眾開工「六六大順」，恰好與南韓女團BLACKPINK成員Lisa撞了同款衣，不過她藏了好身材，而Lisa則大方露出纖腰。

▲▼ 曾馨瑩,Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲南韓女團BLACKPINK團員Lisa穿同款短版CELINE條紋針織毛衣，大方露出纖腰。（圖／翻攝CELINE微博）

CELINE是曾馨瑩的愛牌，多次在IG套新裝亮相，日前她出席霹靂舞活動穿要價63,000元針織連帽上衣，與大陸男星王鶴棣撞了同款；她又穿CELINE小可愛做運動，也和品牌大使Lisa隔海撞衫，時尚眼光相似。

▲▼ 曾馨瑩,Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲曾馨瑩曾穿CELINE要價63,000元針織連帽上衣，出席霹靂舞BREAKING活動。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

▲▼ 曾馨瑩,Lisa 。（圖／翻攝IG）

▲大陸男星王鶴棣與曾馨瑩撞同款CELINE連帽上衣。（圖／CELINE提供）

曾馨瑩大年初六曬穿CELINE條紋針織衫新照三度撞衫，由於拍照角度根本看不出是短版設計，對照Lisa同款穿搭，才發現原來是一款讓人露出勤練腹肌的心機上衣，大方露出纖腰的Lisa同時搭配毛茸茸包與帽子，顯得青春洋溢，而辣度不及女星的曾馨瑩，則戴上CELINE 14,000元的NO.16紅色棒球帽，以紅色穿搭展現新春喜氣。

►英國女王鑽石胸針洩思念　情感珠寶伴登基70周年

►余文樂的「錶王」過完年貴12萬　香奈兒也漲聲響起

關鍵字：

曾馨瑩, Lisa, CELINE

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

英國女王鑽石胸針洩思念　情感珠寶伴登基70周年

英國女王鑽石胸針洩思念　情感珠寶伴登基70周年

余文樂的「錶王」過完年貴12萬　香奈兒也漲聲響起

余文樂的「錶王」過完年貴12萬　香奈兒也漲聲響起

奧斯塔羅12星座一周運勢0207-0213　處女重回甜蜜期、天蠍萬事不順

奧斯塔羅12星座一周運勢0207-0213　處女重回甜蜜期、天蠍萬事不順

林依晨「正能量12金句」超勵志：「對於討厭的事情，不要急著抗拒」 談戀愛容易「胡思亂想」的3大星座！Top 1 沒安全感，很需要關心 讓頭髮容易變油的「4個壞習慣」快改掉！第2點超多女生都犯過 開工日優惠！星巴克「全品項買一送一」　5家連鎖咖啡好康全集合 櫻花妹風靡「七號餐減肥法」！　每天吃一主食比168還簡單 Angelababy「再披白紗」狀態絕了！　直角肩美胸齊發狂噴仙氣 3個「血型組合」最容易走到婚姻！準度讓網喊：直接原地結婚

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面