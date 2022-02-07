曾馨瑩辣度不及Lisa　撞CELINE短版衫藏纖腰

▲曾馨瑩穿31,500元CELINE條紋針織棉質毛衣、戴同品牌14,000元紅色棒球帽，喜氣開工。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）

記者陳雅韻／台北報導

郭台銘夫人曾馨瑩私下穿著休閒，不乏香奈兒（CHANEL）、FENDI等一線品牌的設計，近日她最常曬有品牌字樣的CELINE服裝，大年初六即穿著要價31,500元的CELINE條紋針織棉質毛衣，祝福大眾開工「六六大順」，恰好與南韓女團BLACKPINK成員Lisa撞了同款衣，不過她藏了好身材，而Lisa則大方露出纖腰。

▲南韓女團BLACKPINK團員Lisa穿同款短版CELINE條紋針織毛衣，大方露出纖腰。（圖／翻攝CELINE微博）

CELINE是曾馨瑩的愛牌，多次在IG套新裝亮相，日前她出席霹靂舞活動穿要價63,000元針織連帽上衣，與大陸男星王鶴棣撞了同款；她又穿CELINE小可愛做運動，也和品牌大使Lisa隔海撞衫，時尚眼光相似。

▲曾馨瑩曾穿CELINE要價63,000元針織連帽上衣，出席霹靂舞BREAKING活動。（圖／翻攝hsin_ying_tseng IG）





▲大陸男星王鶴棣與曾馨瑩撞同款CELINE連帽上衣。（圖／CELINE提供）

曾馨瑩大年初六曬穿CELINE條紋針織衫新照三度撞衫，由於拍照角度根本看不出是短版設計，對照Lisa同款穿搭，才發現原來是一款讓人露出勤練腹肌的心機上衣，大方露出纖腰的Lisa同時搭配毛茸茸包與帽子，顯得青春洋溢，而辣度不及女星的曾馨瑩，則戴上CELINE 14,000元的NO.16紅色棒球帽，以紅色穿搭展現新春喜氣。

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