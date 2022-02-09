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快用閃亮戒指套住他！情人節全台7間手做金工，幫感情快速加溫

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實習記者施至真／綜合報導

各位情侶們，已經計畫好情人節要怎麼過了嗎？除了吃飯、看電影這種老套的約會行程之外，還可以考慮去金工教室一起手做對戒，不但製作時間不長、價格實惠還非常有意義，以下推薦北、中、南7間金工教室，現在就點進去看看，有沒有讓你心動的作品吧。

▲情人節就靠這7間手做金工，感情秒加溫。（圖／翻攝自IG@choccymetal）

▲一起動手做屬於彼此的對戒吧。（圖／翻攝自IG@choccymetal）

1.台北　Makers' Base Taipei

主打獨一無二、不撞款是Makers' Base Taipei的宗旨，從材質、尺寸、厚度、表面紋路都由自己挑選，戒指主體選用950純銀或黃銅製成，壓印材料更是多達50種不同的元素，光是選擇喜歡的紋路，就可以猶豫一下午了。

2.台北　Silver Spring

不少男生不喜歡細細的戒指，認為不夠陽剛、帥氣，而多數女生卻覺得小巧精緻比較好，想做情侶對戒的朋友不要心急，Silver Spring一共有細版、中版、寬版三種選項可供選擇，紋路質感、扭轉、平面或敲字都可以自行發揮創意混搭製作，這裡絕對可以滿足你所有需求。

3.新竹　敲敲金工 CHOCCY Metal Cafe'

咖啡配甜點是多麼享受的事，再搭配金工課程，CHOCCY Metal Cafe'直接幫你包辦整天約會計畫！除了經典戒款之外，多層款、造型款銀戒更能彰顯情侶對戒的特別程度，畢竟不撞款總是比較特別。

4.台中　承豐珠寶

不要以為珠寶店只能賣高級珠寶，為了使飾品更有手感、溫度與情感，承豐珠寶開設了金工課程向傳統技法致敬，並請老師傅親自示範指導，讓學員更了解金工藝術之美；除了情侶對戒，還主打親子金工，希望能在體驗的過程中，共創屬於家庭的快樂回憶！

5.台中　敲金工 Ciao Jewelry

鄰近勤美綠園道的Ciao Jewelry，同樣可以邊喝手沖咖啡邊享受金工課程，不過戒指款式似乎更多元，有選擇障礙的朋友可能會苦惱很久才下決定，不妨先擬定自己喜歡的材質、樣式、寬窄度，比較容易著手喔。

6.台南　木梁作

去台南玩除了不停吃吃喝喝、逛景點，也可以考慮到木梁作體驗匠人精神和技藝，除了金工戒指以外，還加上木工、電工、玻璃、插畫等工藝作品課程，任你體驗，不僅富有藝術感還非常實用，現在就計畫一場台南小旅行，體驗充滿生活味道、藝術、故事、人情味的特殊約會。

7.高雄　小洋樓

小洋樓主打一對一教學，一次僅接待一組客人，店面不大卻五臟俱全，一進門即可將工作室一覽無遺，空間安靜舒適，不用擔心和陌生人一起上課會尷尬，或是老師太忙無法回應你等問題。從挑選樣式、塑型、切割、焊接，老師都會逐步教學，還可以和老師討論自己想要的版型，保證讓你滿意到不行。

▶情人節禮物想破頭，有「愛心」最好！6款手錶、飾品包款一次看

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關鍵字：

手工, 戒指, 金工, 手做, 情侶戒指, 情侶對戒, 情人節

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