IG隱藏小功能推薦！簡單5技巧就能讓限時動態、聊天室超可愛

文／LOOKin 圖／LOOKin提供

IG其實有超多隱藏功能會不定時更新，這次整理了五個IG小技巧，能讓日常使用更為方便、可愛的小功能跟畫面也令人在滑IG時忍不住一用再用！回顧2021最新的十個IG新功能，目前超貼心的IG 地圖、上滑連結功能都已開放囉！

1.限動字體客製顏色

大家都知道限動背景可以選擇自己喜愛的顏色，其實連文字也可以使用這個功能！只要點擊文字之後、選擇最左邊的畫筆，長按白色就會出現圖標，用圖標選擇想要的顏色、就能打造跟別人不一樣的字體色調！

2.訊息建立包廂聊天

而現在訊息也能直接開包廂跟朋友視訊聊天，就算對方沒有IG也能使用，只要把連結分享、擁有連結的人就可以加入包廂聊天室囉！

3.限動摯友快捷鍵增減

有些時候發佈的限動內容雖然調整為摯友限定，不過還是想對摯友名單中的部份朋友隱藏內容也沒關係，只要在發佈前先輕點一下左下摯友畫面，就能以快捷鍵的方式跳出摯友名單、快速移除！

4.聊天室主題設定

而聊天室隨著IG更新、也推出了更多款式的主題可以挑選，薰衣草紫、夢幻莓果色調、或者是更為豐富的占星術等主題，只要點進任一訊息視窗、點選朋友的帳號名稱就會跳出「詳情」頁面，就能更動主題囉！

5.聊天室特效動畫

另外聊天室也有可愛的特效動畫，在打出文字之後點選對話框左邊的放大鏡，就會出現四款特效可以做使用，分別為愛心、彩帶、火焰與禮物，其中最可愛的就是禮物特效！

送出訊息時對方只能看到禮物盒、不知道對話內容，點開才能看到禮物內的確切文字喔！

▲IG隱藏功能。（圖／翻攝自pinterest）

五個IG實用性很高的隱藏小功能，下次滑限動或跟朋友傳訊息時不妨也用用看吧！

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