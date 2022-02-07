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《殭屍校園》李瑜美挑戰「露肚裝」驚現螞蟻腰！粉絲狂增晉升時尚咖

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記者王則絲／台北報導

繼《魷魚遊戲》後，在Netflix新劇《殭屍校園》中再度有亮眼表現的韓女星李瑜美，雖然在劇中飾演令人討厭的自私女，但也因為卓越演技讓她人氣暴漲，擁有一股乾淨、空靈氣質的李瑜美，日前替MIU MIU出鏡拍攝春夏畫報，其中她挑戰了「露肚裝」造型，秀出超驚人螞蟻腰與纖細體態引發話題，成功於時尚圈擒得一席之地。

▲李瑜美 。（圖／翻攝自IG）

▲於《殭屍校園》中飾演討厭的自私女「李娜妍」一角的女星李瑜美。（圖／翻攝自IG@leeyoum262）

今年27歲的李瑜美其實已出道12年，因於《魷魚遊戲》出演悲劇角色「智英」而初嚐爆紅滋味，接連著新戲《殭屍校園》也大受歡迎，現在IG粉絲數已一路暴增到七百多萬。

李瑜美小巧清秀的五官與白皙肌膚，常有網友說她像雪莉或是李聖經，自帶一種清冷的色調，從她過往的造型可以看到，其實她的可塑性非常高，可以駕馭各種風格與髮型，而這也讓她在爆紅後，成功於時尚圈展露頭角。

▲李瑜美 。（圖／翻攝自IG）

▲李瑜美空靈的五官氣質，常被說像李聖經或是雪莉。（圖／翻攝自IG@leeyoum262）

李瑜美所散發的少女感，與MIU MIU的女孩路線很契合，MIU MIU於日前釋出的春夏形象廣告，便邀請到李瑜美來演繹，並與國際超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）站在同個位置，登上官方版面。

▲李瑜美 。（圖／翻攝自IG）

▲李瑜美 。（圖／翻攝自IG）

▲李瑜美登上MIU MIU官方IG。（圖／翻攝自IG@miumiu）

李瑜美穿上MIU MIU本季的招牌Look：極短版上衣搭配極低腰的裙裝，正好從胸下一路到肚臍下方，露出一整截的腰部，讓驚人的螞蟻腰現形，從釋出的幕後背影照裡還能看到，李瑜美的身形真的非常纖細，雖然身高僅162公分，但身材比例卻能起到加分作用，想必受到品牌喜愛的李瑜美，未來還會有更多時尚造型供粉絲們欣賞。

▲李瑜美 。（圖／翻攝自IG）

▲拍攝幕後照，可以從背影看出李瑜美纖細的身形以及好比例。（圖／翻攝自IG@leeyoum262）

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關鍵字：

李瑜美, 殭屍校園, 李娜妍, MIU MIU

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