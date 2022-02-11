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泡麵控大推6款「酒香泡麵」　香到無法擋越吃越上癮

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文／Lookin　圖／Lookin提供

泡麵就是有股魔力，明知多吃對身體無益，但光是想像熱水沖在麵體上的畫面，香氣四溢似的湯頭，還有Q捲有嚼勁的麵條，就讓人像著了魔般，只想立刻大口夾起送入口中！而泡麵口味百百種，最符合台灣人最愛的台式味道非「酒香泡麵」莫屬，加上了提味用的花雕酒、米酒，讓泡麵香氣更勝一籌！以下六款都是必吃推薦！

黃亞細肉骨茶麵，NT$79

▲酒香泡麵。（圖／Lookin）

以白胡椒、大蒜搭配香濃湯頭，完美復刻新加坡傳統美食肉骨茶。這款泡麵裡的高湯包已事先裡加了米酒，而非將提味的酒獨立包裝，調理包有肉塊與濃縮的肉骨茶湯頭，濃濃的胡椒香氣與濃郁湯汁，讓你有一秒來到新加坡的感覺！

味味一品 酒香高粱蒜頭雞麵，NT$48

▲酒香泡麵。（圖／Lookin）

同樣是偏細的捲捲麵體，加入了豪邁大器的雞肉塊，夾起來的每一口捲捲麵條充沛吸附了含有高粱酒的湯汁！光是熱水沖泡的那瞬間就飄來致命的香氣，更別說吃得當下有多過癮～

台酒TTL花雕酸菜牛肉麵，NT$55

▲酒香泡麵。（圖／Lookin）

台灣菸酒公司遵循古法釀製的花雕料理酒，以花雕雞麵造成搶購熱潮，隨後推出的這款花雕酸菜牛肉麵同樣誘人！牛肉塊選用上等半筋半肉經過獨門花雕酒燉煮，口感柔嫩如同現煮市售牛肉麵，濃郁牛肉湯頭以及香Q的麵條更是一絕。

台酒TTL花雕雞麵，NT$55

▲酒香泡麵。（圖／Lookin）

可說是掀起酒香泡麵風潮的台酒花雕雞麵，當初在上市時可說是一碗難求！使用台灣菸酒公司遵循古法釀製的料理花雕酒，搭配濃郁藥膳風味湯頭，配上香Q的細麵與雞肉塊料理包，銅板價卻能享受到真功夫的美味。

台酒TTL紹興雪菜雞肉麵，NT$55

▲酒香泡麵。（圖／Lookin）

台酒酒香泡麵新款「紹興雪菜雞肉麵」，使用新款紹興料理酒入菜，再加入雪菜與冬筍等家鄉菜，與煨煮過的嫩雞肉，微酸的滋味超開胃！

味王大食客酒香燒雞湯麵，NT$35

▲酒香泡麵。（圖／Lookin）

加入了川芎、當歸、胡椒、肉桂、丁香、五加皮等多種香辛料，以及大量的料理米酒，藥膳與酒香濃郁！不過這款主打的是燒雞湯頭，並沒有雞肉塊在裡頭，所以單價也較其他款還要低唷！

延伸閱讀：

便利商店全部買得到 台日韓『架空系泡麵BEST6』，必買清單NO.1、一上架秒被買單處理！

一蘭拉麵根本不貴？百元起「貴族泡麵」TOP4推薦：『慢熬湯頭+Q勁麵條』手腳夠快才買得到！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

泡麵, 泡麵推薦, 便利商店, 超商美食

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