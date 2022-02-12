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IG「台灣旅遊」限動濾鏡爆夯！地名打卡、厭世小標超逗趣

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文／Lookin

IG限動濾鏡特效讓限時動態多了許多樂趣，這次要推薦四款台灣旅遊景點的中文字限動特效，可愛的文字與台灣各大縣市地點的打卡特效，讓微解封外出旅遊的發文更為可愛貼切！四款都實用滿分！

1.TAIWAN「台灣」

▲IG特效。（圖／Lookin提供）

▲台灣特效。（圖／翻攝自IG@f.shire98z）

以時髦中文字體呈現，只要輕點畫面、就能變換成台灣各縣市，除了各區域文字之外也能更換濾鏡色調，在台灣旅遊超適用！不管是在飯店攤著發懶或者是戶外藍天青草地都無違和感。

2.在台灣旅遊吧

▲IG特效。（圖／Lookin提供）

▲台灣旅遊特效。（圖／翻攝自IG@handwriting387）

以中文與英文對照出台灣各縣市打卡地點，Q版草寫字體更為可愛、而且全台灣各縣市都有，完全適合現在國內微解封的旅遊狀態。

3.旅行日常字典_易遊網20週年慶

▲IG特效。（圖／Lookin提供）

▲旅遊日常字典特效。（圖／翻攝自IG@eztravel.tw）

趣味性十足的旅行日常字典，是由易遊網所製作，針對旅遊時的各個名詞來下令人會心一笑的貼切註釋，秘境是「以為沒人知道卻是擠滿人潮的地方」，實用設計簡直想通通玩一輪。

4.台灣打卡2

▲IG特效。（圖／Lookin提供）

▲台灣打卡特效。（圖／翻攝自IG@_tong.0607）

全台灣各縣市的草寫字體搭配日期與打卡標示符號，另外作者也有製作「台灣打卡1」的限動濾鏡特效，也非常實用而且可愛！旅行時通通用好用滿吧！

延伸閱讀：

【IG外掛+】2022攻略！IG新功能怎麼用TOP10一次看，限動隱藏密技、更新字體免天選快學會

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※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

IG限動濾鏡, IG限動, IG, IGStory, IG爆紅, IG限時動態

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