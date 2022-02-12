凱特王妃的運動穿搭超帶貨！附上同款＋相似款推薦　黑灰白最好入手

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凱特王妃作為全球一等一的帶貨女王，身上所穿的服飾、配戴的飾品、拎的包包，經常是女孩們所追隨的穿搭範本。不僅如此，凱特王妃也時常以質樸的小眾品牌出席活動，先前幫大家整理出凱特王妃常用的包包＋鞋履，提供小資女質感、CP值兼具的購物指南。

過年期間享受了許多佳餚，開工之際也別忘了鼓勵自己出門運動、維持身材與健康，本篇再整理出凱特王妃的運動穿搭以及部分曾經所穿過的運動服飾與球鞋，流汗的同時也要兼顧到時髦造型。

凱特王妃運動穿搭

安全牌黑灰白搭配

運動穿搭其實與日常穿搭的邏輯差不多，從黑灰白組合下手最不易出錯，就連穿搭高手凱特王妃也時常以這樣的搭配現身。

凱特王妃同款：Lululemon Define Jacket

Lululemon的瑜珈褲、運動內衣舒適地包覆身型，是不少女孩購入運動服飾的第一選擇。最近天氣尚屬不穩定，時而陰雨、時而吹起微風，不妨就像凱特這樣罩上一件緊身薄外套，適合外出慢跑或是通勤到健身房可以抵禦冷風。

凱特王妃相似款：Nike Therma-FIT Element半長式拉鍊跑步上衣

凱特王妃同款：Play Brave Clarice Track Jacket

One Tone配色

多次出席網球公開賽的凱特王妃，都會親自下場打一場球。而在最近一次的美國公開賽（US Open）當中，凱特選擇一身one tone的海軍藍色網球套裝現身，沉穩色調襯托出凱特的優雅氣質。

亮色點綴

不喜歡基本的黑灰白或是one tone穿搭，那就用一個搶眼的鮮艷色作為整體的穿搭重點吧！從凱特王妃過去的休閒／運動穿搭為例，她多次選擇紅色的上身或是外套，穿出活力充沛的好氣色。

凱特王妃相似款：Perfect Moment 羽絨衣

長期關注凱特王妃的粉絲們都知道，與其他女星不同之處，凱特同一件單品會在公開場合中多次重複搭配、露出，親民又接地氣的形象是她為人愛戴的一大主因。

凱特多次穿著的紅色羽絨衣來自英國奢侈滑雪運動品牌Perfect Moment，同款目前已停售，不過品牌官網上還有其他許多修身、圖樣特別與色彩鮮豔的羽絨衣，有興趣的不妨可以到品牌官網逛逛。

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