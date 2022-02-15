宅在家也不能被說邋遢！3間睡衣品牌提升儀式感　穿上就是「好舒服」

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

辛苦了一整天終於能好好脫下戰袍，換上舒適的睡衣迎接傍晚時刻美好的Me Time。

Morgan Lane

倘若你對Jill Stuart的清新少女風有著一股執著，那麼你一定也會對接下來介紹的Morgan Lane著迷。

創立於2013年，創辦人Morgan Curtis，同時也是設計師Jill Stuart的親生女兒，憑藉自幼時的耳濡目染，加上畢業於Central Saint Martins的優資，促使他打造出滿載俏皮和魅力等基礎的居家服品牌。

從真絲睡衣到獨特的印花長袍，該品牌對細節的重視、面料的使用，以及對經典優雅的熱愛使Morgan Lane成為女孩夢寐以求的逸品。值得一提的還有貼心的客製化服務如姓名刺繡，更提供了送禮自用兩相宜的選擇。

Karen Mabon

喜歡風格鮮明的睡衣？不妨參考出自Karen Mabon的設計。生長於圍繞大自然的蘇格蘭黑島，Karen Mabon筆下生動的人事物猶如雨後春筍般湧現，彷彿每幅插圖都講述著自己的故事，而他也將此延伸至睡衣上頭。

熱帶水果、叢林…各種天馬行空的創作搭配繽紛的色彩，賦予一件件絲綢與純棉睡衣生氣盎然的靈魂。另外，也別忘了去逛逛Karen Mabon的絲巾區域，無論是作為頭飾或領巾，都可替增添造型的層次感喔。

Sleeper

還是覺得少了些什麼嗎？撇開制式化睡衣模式，雙人設計師Kate Zubarieva和Asya Varetsa，將一次夢境中的睡衣工廠搬移至現實中，搭配上獨具的審美美學，打造出簡約卻不失古典氛圍的浪漫睡衣款式。

細節中像是縮口衣袖製造出的花邊領、澎澎袖營造出的公主氣息…抑或羽毛緄邊的長褲，皆是少女們鍾愛的元素，多位知名女星也紛紛成為品牌忠實顧客，如甜美演員Elle Fanning、超殺女Chloë Grace Moretz、當紅歌手Katy Perry等人，都已被Sleeper擄獲芳心。

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