營養師揭6個常見「年假後健康問題」！加碼變胖、便秘改善法

▲營養師教脹氣、失眠等「年假後遺症」的6大健康狀況改善法。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

開心的年假過完了，除了要開始上班工作，可能還需要面對「年假後遺症」，因假期時放肆大吃大喝、混亂作息導致的身體狀況開始陸續出現！知名營養師高敏敏就指出年假後常見的6大狀況，像是變胖、便秘甚至失眠、肩頸痠痛等都讓健康亮紅燈，快來看看你中了幾個，還有該怎麼改善？

＃肥胖



你知道嗎？根據國民健康署統計，居然有4成的人過完年，平均胖1.7公斤，因為許多人過年期間總是大魚大肉、零食飲料不間斷。高敏敏建議，從此刻開始調整，避免暴飲暴食，美食淺嚐就好，並且多吃蔬果，每餐以7～8分飽為主；另外，零食也是地雷之一，吃的時候務必掌握好攝取量。

＃脹氣



不少人因吃太快、太飽，導致消化不良。建議吃飯時盡量放慢速度、少說話，並至少吃滿20分鐘以上，因為時常狼吞虎嚥或是吃飯時說話，都很容易吃進更多的空氣，少吃易產氣食物，吃飽後外出走走、運動，都能幫助改善脹氣狀況。

＃便秘



吃太多肉、零食，不吃蔬菜水果，導致膳食纖維及水份攝取不足，糞便無法被推出。建議每天吃蔬菜足1.5拳頭＋水果2拳頭份量，也可以攝取好油、好菌且多喝水幫助排便。

＃肩頸僵硬



有些人年假期間變身「沙發馬鈴薯」，整天窩在沙發上追劇、滑手機…，導致全身痠痛無力。高敏敏表示，其實久坐除了會腰痠背痛，對身體的負擔也很大，建議多起身走動活動筋骨，或是出門運動，提高活動量。

＃慢性病控制不良



過年期間作息不正常，常常未按時吃藥或暴飲暴食。高敏敏建議遵守三低一高口訣「低油、低糖、低鹽、高鐵」來飲食，並記得服藥時間，按時服藥。

＃失眠



晚睡晚起、作息失調，影響睡眠品質。沒有從假期結束前就調整作息的人，現在更要調整，每天提早20分鐘睡覺，幫助作息時間調整回來。

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