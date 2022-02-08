心形包特蒐！Lisa背CELINE毛毛款巨Q　CHANEL迷你手袋好想要

記者王蓁蓁 / 台北報導

西洋情人節即將到來，不少精品品牌早已默默推出多款「愛心配件」，畢竟擁有愛戀氛圍的心形輪廓，不論是放在哪款單品上都浪漫爆棚，只要是女性絕對招架不住！包括CELINE、CHANEL（香奈兒）、SAINT LAURENT都先後祭出可愛到不行的愛心配件，以下快跟著《ET FASHION》盤點。

CHANEL

▲CHANEL 2022春夏高級系列皮穿鍊愛心包款。（圖 / 品牌提供）

CHANEL 2022春夏大秀，帶來了一連串由經典菱格紋系列打造的各式包款，其中最惹人注目的一款「愛心包」，一登場就讓女孩們一見傾心，皮穿練的設計，加上令少女心噴發的輪廓，絕對會是今年必敗包款，包前的翻蓋也增加了置物空間，配色上除了基本的黑、白款式，浪漫的粉、紫調也非常適合即將迎來的春天。

CELINE

▲CELINE心型小牛皮手提包。（圖 / 品牌提供、翻攝微博）

去年秋冬CELINE以一款TRIOMPHE凱旋門老花心形包成功吸睛，今年年初CELINE再度延伸系列，推出尺寸較大的超Q老花愛心包，不同於原先的禮盒與拼接設計，新款的柔軟皮革更好上身，另外還有熱情的紅色與優雅棕可做選擇，其中一款可愛到不行的毛絨絨心形包，療癒模樣根本是冬天最萌包款！

SAINT LAURENT

▲YSL印花系列LE MONOGRAMME愛心包款。（圖／記者王則絲攝、翻攝IG）

SAINT LAURENT近幾季也是推出不少愛心包款，尤其LE MONOGRAMME系列的YSL老花愛心包，以帶點復古的棕色系，將帆布與皮革拼接打造出迷人愛心輪廓，還運用正反相間的Logo為包款帶來變化，難怪能擄獲不少大牌女星的芳心，包括全球品牌代言人Rose、星二代木村光希、泰國女星Kitty Chicha等人都愛不釋手。

▲SAINT LAURENT RIVA 復古皮革和心形鉚釘大號水桶包。（圖 / 翻攝品牌官網）

雖然不是愛心輪廓，SAINT LAURENT在今季推出的水桶大包，以繽紛的彩色心形鉚釘點綴包身，在展現品牌不羈風格的同時，增添可愛細節，率性感的抽繩水桶包好搭配之餘，超大置物空間，也非常適合女孩們日常上班穿搭。

CHARLES & KEITH

▲CHARLES & KEITH情人節限定包款系列。（圖 / 翻攝品牌官網）

盤點完一系列的精品愛心包款，接下來來介紹小資女們最愛的CHARLES & KEITH（簡稱小CK），專為情人節打造的限定系列，當然少不了粉嫩配色的心型輪廓，立體剪裁還有可翻頁的小巧思，直接將浪漫告白藏在內裡 ; 想低調也有心形扣手提包可選擇，可愛的愛心座落中央，不論是手提、還是肩背都氣質好搭。

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