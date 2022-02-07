別再笑「五趾襪」！舒服到連Jennie都在穿　3大好處出乎你意料

記者王則絲／台北報導

僅管「五趾襪」是不少人的心頭好，但同時也是更多其他人的嘲笑對象，這些人認為五趾襪模樣很怪、很醜，感覺上不舒服，且有一種都是老人在穿的印象。然而有「人間香奈兒」之稱的韓女團BLACKPINK成員Jennie，身為全球女孩的時尚Icon，竟也是「五趾襪」的愛好者之一！撇開偏見，其實「五趾襪」可是擁有三大令人出乎意料的好處。

▲Jennie也喜歡穿「五趾襪」。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

Jennie為維持女明星的最佳狀態，平時積極的訓練與運動，近日她Po出的一則貼文中，便是記錄她的鍛鍊日常，不只呈現了絕佳柔軟度與體態，Jennie還大方分享了自己所穿的「五趾襪」，有上方挖洞的造型、也有花朵的造型，比起一般的五趾襪顯得更可愛。既然連Jennie都在穿「五趾襪」了，是否讓人有了想嘗試看看的想法？其實五趾襪並不只是把五趾分開這麼簡單，還有著3大好處：

＃減少腳汗、異味以及抑制香港腳

很多人不願嘗試五趾襪的原因，是覺得五根腳趾都被包覆著，感覺上會更悶熱，但其實不然，正是因為五根腳趾都包覆，所以吸汗、散熱效果反而比一般襪子更好，帶來的是乾爽感受，吸乾原先容易堆積在趾間的汗水，自然也能抑制腳臭，另外，有香港腳的人也能藉由分開腳趾來減少摩擦，擦藥後不會有黏在一起的問題。

▲Jennie的五趾襪造型十分可愛。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

＃改善走路姿勢、拇趾外翻，並矯正錯誤的施力點

五趾襪能讓雙腳承受的力量分散到每個趾頭，以避免長期集中壓力在某一個位置，施力均衡後，便能改善不良的走路姿勢，同時也能預防拇趾外翻、減輕疲勞、放鬆足底筋膜。

＃促進血液循環

穿上五趾襪後每隻腳趾都可以靈活的動，而雙腳是距離心臟最遠、血液最難回流的部位，當腳趾的活動量增加時，便能有效刺激平時不會運用到的趾縫內側，促進血液流動，改善末梢循環，這也並不是只有老人家才需要喔。