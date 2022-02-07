fb ig video ETtoday search mobile

別再笑「五趾襪」！舒服到連Jennie都在穿　3大好處出乎你意料

>

記者王則絲／台北報導

僅管「五趾襪」是不少人的心頭好，但同時也是更多其他人的嘲笑對象，這些人認為五趾襪模樣很怪、很醜，感覺上不舒服，且有一種都是老人在穿的印象。然而有「人間香奈兒」之稱的韓女團BLACKPINK成員Jennie，身為全球女孩的時尚Icon，竟也是「五趾襪」的愛好者之一！撇開偏見，其實「五趾襪」可是擁有三大令人出乎意料的好處。

▲Jennie穿五趾襪。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie也喜歡穿「五趾襪」。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

Jennie為維持女明星的最佳狀態，平時積極的訓練與運動，近日她Po出的一則貼文中，便是記錄她的鍛鍊日常，不只呈現了絕佳柔軟度與體態，Jennie還大方分享了自己所穿的「五趾襪」，有上方挖洞的造型、也有花朵的造型，比起一般的五趾襪顯得更可愛。既然連Jennie都在穿「五趾襪」了，是否讓人有了想嘗試看看的想法？其實五趾襪並不只是把五趾分開這麼簡單，還有著3大好處：

＃減少腳汗、異味以及抑制香港腳

很多人不願嘗試五趾襪的原因，是覺得五根腳趾都被包覆著，感覺上會更悶熱，但其實不然，正是因為五根腳趾都包覆，所以吸汗、散熱效果反而比一般襪子更好，帶來的是乾爽感受，吸乾原先容易堆積在趾間的汗水，自然也能抑制腳臭，另外，有香港腳的人也能藉由分開腳趾來減少摩擦，擦藥後不會有黏在一起的問題。

▲Jennie穿五趾襪。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie的五趾襪造型十分可愛。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）

＃改善走路姿勢、拇趾外翻，並矯正錯誤的施力點

五趾襪能讓雙腳承受的力量分散到每個趾頭，以避免長期集中壓力在某一個位置，施力均衡後，便能改善不良的走路姿勢，同時也能預防拇趾外翻、減輕疲勞、放鬆足底筋膜。

＃促進血液循環

穿上五趾襪後每隻腳趾都可以靈活的動，而雙腳是距離心臟最遠、血液最難回流的部位，當腳趾的活動量增加時，便能有效刺激平時不會運用到的趾縫內側，促進血液流動，改善末梢循環，這也並不是只有老人家才需要喔。

關鍵字：

Jennie, 五趾襪

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢0207-0213　處女重回甜蜜期、天蠍萬事不順

奧斯塔羅12星座一周運勢0207-0213　處女重回甜蜜期、天蠍萬事不順

林依晨「正能量12金句」超勵志：「對於討厭的事情，不要急著抗拒」

林依晨「正能量12金句」超勵志：「對於討厭的事情，不要急著抗拒」

談戀愛容易「胡思亂想」的3大星座！Top 1 沒安全感，很需要關心

談戀愛容易「胡思亂想」的3大星座！Top 1 沒安全感，很需要關心

讓頭髮容易變油的「4個壞習慣」快改掉！第2點超多女生都犯過 Angelababy「再披白紗」狀態絕了！　直角肩美胸齊發狂噴仙氣 12星座2月運勢！金牛是本月幸運之星、巨蟹要好好對待另一半 開工日優惠！星巴克「全品項買一送一」　5家連鎖咖啡好康全集合 櫻花妹風靡「七號餐減肥法」！　每天吃一主食比168還簡單 珊瑚絨睡衣1980元→399元　一件就夠暖、穿出門也行 曾馨瑩辣度不及Lisa　撞CELINE短版衫藏纖腰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面