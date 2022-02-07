英女王錶上天天換新衣！　Swatch慶登基70周年、柯基犬也搶鏡

▲英國女王伊莉莎白二世一邊讀著民眾寄來的賀卡，一邊逗弄愛犬。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）昨（2/6）迎來登基70周年紀念日，成為英國在位最久、首位慶祝白金禧的英國君主，不僅英國皇家收藏基金會經營的紀念品店推出限量商品，瑞士腕錶品牌Swatch也特別創作HOW MAJESTIC女王錶，面盤上裝飾以她標誌性的亮彩服飾形象與寵物柯基犬，最大驚喜是女王衣服的顏色會天天變換，呼應她「色票女王」的封號。

▲Swatch推出HOW MAJESTIC女王錶，3,150元。（圖／翻攝Swatch IG，以下同）

Swatch以錶徑34mm的Gent腕錶為基礎，設計HOW MAJESTIC女王錶，面盤點綴70個金色圓點紀念伊莉莎白二世登基70周年，品牌名稱上也有金色冠冕圖案裝飾，令人莞爾是世人熟悉戴著三排式珍珠、套裝的女王形象旁，有她愛犬柯基犬相伴，巧思不僅於此，品牌結合變色日曆輪，錶上女王服裝的顏色每天都不同；此外，錶款配備裝飾皇家衛兵圖案的包裝，內含一頂銀色紙質王冠。

▲Swatch女王錶的包裝裝飾皇家衛兵圖案。



英國王室紀念品商店（Royal Collection Shop）也為女王登基70周年推出一系列限量商品，不少商品在第一時間已售罄，包括當中最高價、約4,700元的小座鐘，此款限量1000件的設計於英格蘭瓷器之鄉Staffordshire製作，外觀為紫色底、金色橄欖枝與麥穗紋圖案，象徵和平與富饒之意，靈感源自女王登基大典所穿的紫色長袍，鐘面可收進小瓷盒之中，相當精緻。

▲英國王室紀念品商店慶祝女王登基70周年，推出限量1000件的小座鐘已迅速售罄。（圖／翻攝Royal Collection Shop官網）

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