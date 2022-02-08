台南和逸飯店打折了！還送2份下午茶　小孩玩電動車超過癮

記者李薇／綜合報導

台南是充滿歷史文化的古城，除了參觀古蹟、走進巷弄探索，美食更是吃不完，讓許多人流連忘返、一去再去也不膩，「Her森森」推出「台南和逸親子飯店1泊1食雙人平日」住宿券，原價8800元、特價3980元，並可有2名未滿6歲的孩童隨行不加價，相當於一個人只要不到1000元就可以入住，超級划算。

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▲台南和逸親子飯店1泊1食雙人平日，原價8800元、特價3980元。點我購買。



和逸飯店位於台南市中西區，鄰近新光三越新天地百貨公司、小西門商圈、藍晒圖文創園區，並可步行抵達知名古蹟景點和特色小吃店家，非常方便。

在房型設計上，以挑高寬敞空間和通透設計，一整片的落地窗可以享受南台灣的和煦陽光，沒有多餘雜亂的設計，維持一貫簡約自然風格，使用大量原木家具與暖色裝潢，隔音設備齊全完善，帶來最放鬆、不打擾的住宿體驗，紓解遊玩一整天的疲憊。

不只是房型設計讓人放鬆舒壓，裡面更是設置了500坪的親子樂園，包括和逸愛嘟嘟小火車、熊熊遇見你火車站、探險活寶歷險區、小女警沙池、飆風電動車、沁涼噴泉池等各項遊樂設施，讓全家大小皆可玩得盡興，同時拍照留念出各種美照。

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「Her森森」推出「台南和逸親子飯店1泊1食雙人平日」住宿券，原價8800元、特價3980元，2名未滿6歲免費住，再送下午茶2客，相當於一個人只要不到1000元就可以入住，超級划算的價格跟舒適的空間，一定要立刻下訂。