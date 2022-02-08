fb ig video ETtoday search mobile

台南和逸飯店打折了！還送2份下午茶　小孩玩電動車超過癮

>

記者李薇／綜合報導

台南是充滿歷史文化的古城，除了參觀古蹟、走進巷弄探索，美食更是吃不完，讓許多人流連忘返、一去再去也不膩，「Her森森」推出「台南和逸親子飯店1泊1食雙人平日」住宿券，原價8800元、特價3980元，並可有2名未滿6歲的孩童隨行不加價，相當於一個人只要不到1000元就可以入住，超級划算。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲台南,和逸,飯店,旅行,Her森森。（圖／Her）

▲台南和逸親子飯店1泊1食雙人平日，原價8800元、特價3980元。點我購買

和逸飯店位於台南市中西區，鄰近新光三越新天地百貨公司、小西門商圈、藍晒圖文創園區，並可步行抵達知名古蹟景點和特色小吃店家，非常方便。

在房型設計上，以挑高寬敞空間和通透設計，一整片的落地窗可以享受南台灣的和煦陽光，沒有多餘雜亂的設計，維持一貫簡約自然風格，使用大量原木家具與暖色裝潢，隔音設備齊全完善，帶來最放鬆、不打擾的住宿體驗，紓解遊玩一整天的疲憊。

不只是房型設計讓人放鬆舒壓，裡面更是設置了500坪的親子樂園，包括和逸愛嘟嘟小火車、熊熊遇見你火車站、探險活寶歷險區、小女警沙池、飆風電動車、沁涼噴泉池等各項遊樂設施，讓全家大小皆可玩得盡興，同時拍照留念出各種美照。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲台南,和逸,飯店,旅行,Her森森。（圖／Her）

▲台南和逸親子飯店1泊1食雙人平日，原價8800元、特價3980元。點我購買

「Her森森」推出「台南和逸親子飯店1泊1食雙人平日」住宿券，原價8800元、特價3980元，2名未滿6歲免費住，再送下午茶2客，相當於一個人只要不到1000元就可以入住，超級划算的價格跟舒適的空間，一定要立刻下訂。  

關鍵字：

台南, 和逸, 飯店, 旅行, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

《華燈初上》復古美唇絕對必買TOP 5！每一支都美到讓人屏息

《華燈初上》復古美唇絕對必買TOP 5！每一支都美到讓人屏息

比憂鬱症更恐怖的「微笑憂鬱」你有嗎？痛苦藏得更深、壓抑自我情緒

比憂鬱症更恐怖的「微笑憂鬱」你有嗎？痛苦藏得更深、壓抑自我情緒

吃了就會變白的10種水果　還可以預防便秘、熱量又低

吃了就會變白的10種水果　還可以預防便秘、熱量又低

髮際線向前推！「頭皮刮痧術」必學　7大分線、米字按摩法超重要 根本「戀愛教科書」！《單身即地獄》宋智雅終極撩男6條守則 房間亂得像被炸過怎麼辦？收納5技巧還你乾淨、舒適的房間 《單身》宋智雅最愛的Top 3款香水　性感又撩人難怪狂吸歐巴 2022年絕對旺到爆！用精油招財運、除穢氣 星巴克2月連續15天「咖啡免費送」、「買一送一」　全優惠品項公開 12星座2月運勢！金牛是本月幸運之星、巨蟹要好好對待另一半

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面