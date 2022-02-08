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日網爆紅「氣球心理測驗」，秒測你2022年戀愛運勢

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▲▼氣球心理測驗」，秒測戀愛運。（圖／翻攝自網路）

▲日本超夯氣球心測，占卜你2022年的愛情運勢。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

情人節即將到來，不知道真命天子何時能出現？日本網站《Shinri》爆紅的氣球心理測驗，憑直覺挑出答案就能測出你今年的戀愛、結婚運勢，網友實測都覺得超準，或許你的愛情已經悄悄接近你了！

▲▼氣球心理測驗」，秒測戀愛運。（圖／翻攝自網路）

憑第一眼直覺挑出答案。（圖／翻攝自Shinri官網）

“2022”氣球即將完成，但另一個空白氣球已經飛了。你覺得這個空白的氣球上面會是什麼字呢？

A.「年」

B.「★」

C.「寅」

D.「！」

選擇A的你   有機會步入婚姻

你的另一半其實已經出現了，他可能是工作上的夥伴，也可能是很久沒有聯繫的朋友，在2022年你們的關係會更進一步，即便是遠距離也會因為某事讓你們的關係緊密相連，今年同時也是一個轉捩點，有機會不妨試著同居，甚至邁向結婚。

選擇B的你    勇於邁出腳步

新的一年不妨打開自己的心，邁出腳步，或許改變穿著或是培養新的愛好，有機會在新的場合中認識新對象，即便沒有特別的事情，也可以到處去走，新的愛情機會或許就在轉角處。

選擇C的你     改變新的形象

新的一年不妨大變身，換成其他的風格路線，或許讓你更有人氣，如果平常太過於可愛，試著加入一點點成熟元素，彌補一些差距感，微調過後的你，會變得更加迷人。

選擇D的你     自在地做自己

因為你總是太顧慮他人感受，總是無法誠實表達自己情緒，其實適當的「做自己」，能讓對方更喜歡你，想見面時就大方的說「我想見你」，這樣的你其實更有魅力。

►別怨自己總遇上渣男！「5個情況」看懂其實他並不喜歡你

關鍵字：

戀愛運, 結婚運, 心理測驗

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