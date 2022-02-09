高機能石墨烯襪一雙才104元！蓄熱保暖、吸濕排汗超好穿

記者李薇／綜合報導

寒從腳下起，只要把腳弄暖了，身體就可以跟著變暖，「Her森森」推出「XCLUSIV石墨烯襪2.6折」活動，超多款高機能石墨烯襪子跟毯子可以挑選，厲害的高科技材質石墨烯只要穿上就可以聚熱，就像是為腳穿上專屬的發熱衣，讓足底不再冷吱吱。

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石墨烯材質是一種由碳原子組成的六角形呈蜂巢晶格的材料，可以加速升溫蓄熱保暖，特殊的織法能加速循環，因此穿在身上可以帶來良好的聚熱效果，穿在腳上更能夠達到保暖的功效，讓身體跟著暖和起來。

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很多人冬天睡不好覺的原因，就是因為手腳冰冷，導致無法好好入眠，這時就可以選擇石墨烯的襪子，搭配毯子，這樣就可以加強保暖程度，不只是腳可以暖呼呼，身體也有毯子可以聚熱，讓身體不再涼颼颼，當然就可以睡得好。

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穿襪子最怕香港腳的逆襲，因為長時間濕熱包覆，容易導致病灶發作，因此這款襪子採用X-STATIC銀纖維設計，在容易發作的指縫及腳掌運用特殊纖維加持，快速排氣、透氣的效果，讓腳的黴菌不容易反覆發作，抑止細菌不斷孳生。

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獨家首創鍺紗＋美國X-STATIC銀纖維，抑菌效果可以減少異味，乾爽透氣舒適，同時擁有聚熱的效果，可以讓下半身暖起來，婦宮位置也不會冷吱吱，YO截面紗線中空設計，手感比起一般面料更加輕盈保暖，並具有快乾特性，穿起來乾爽又無存在感。

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同樣採用鍺纖維製作，有良好聚熱效果，幫助打造暖呼呼的身體，同時貼身透氣，穿起來一點都不悶熱潮濕，U字型3D立體囊袋，穿著舒適無壓力，讓人從內到外都可以散發出性感的男性魅力，提供最佳的穿著體驗。