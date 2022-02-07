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美妝控必備5款「洗顏神品」！抹茶酵素粉、6效洗臉美容儀超夯

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▲▼潔顏新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲做好清潔是養出好肌膚最基本的第一步。（圖／翻攝IG@aoihamada）

記者張毓容／綜合報導　圖／品牌提供

想擁有好肌膚，洗臉清潔絕對是最基本的第一步，清潔做得好，後續保養才能好好吸收，而想要洗好臉，用對洗顏產品也是一大關鍵！以下為大家搜羅近來人氣超夯的5款潔顏新品，像是香奈兒首款潔顏粉、限定款抹茶酵素粉和綜合6種功效的洗臉美容儀，未上市前就先轟動，快來看看你還缺哪個？

▲▼潔顏新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲suisai 淨透酵素粉N（抹茶那提香），0.4g x 32顆，NT$680。

受到許多人喜愛、長年熱賣的佳麗寶suisai酵素洗顏粉，每次推出新款都會掀起一波搶購潮， 2022年一開春就推出全新「抹茶那提香」的限定版淨透酵素粉N，能溫和清除黑頭粉刺、角栓和多餘皮脂、老廢角質的酵素粉，變成抹茶粉般的粉綠色，同時更帶有抹茶清香，洗後肌膚更淨滑柔軟，男女都適用。

▲▼潔顏新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲NUEVA Torche™ 超溫感三效音波洗臉儀，NT$7,290。

Torche™ 超溫感三效音波洗臉儀獨家採用首創技術「V-SONIC™ 超溫感多頻同心音波」，超溫感模式幫助洗卸的同時舒張淨化毛孔，更能透過高滲透音波脈動技術將髒污振出；高滲透同心音波能幫助保養品導入；而超溫感按摩模式能幫助進行高密度深度按摩，一機就能達到起泡、卸妝、洗臉、去除老廢角質、超微導入、美容按摩等6效功能，不管是油肌、混合肌或敏感肌等全膚質都可使用。

▲▼潔顏新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲CHANEL 1號紅色山茶花淨亮潔顏粉，25g，NT$1,850。

香奈兒2022年全新重量級「1號紅色山茶花活能系列」，將紅色山茶花化為保養、彩妝與香氛3類產品，其中就包含了首款潔顏粉「1號紅色山茶花淨亮潔顏粉」。93%天然成分配方富含紅色山茶花精萃油，接觸清水瞬間轉化為輕柔豐盈的泡沫，能深入毛孔帶走雜質與殘留髒汙，洗後肌膚自然透亮，煥發光采。

▲▼潔顏新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲自然美瑞昇 超細緻胺基酸淨潤潔面乳，150g，NT$1,380。

超細緻胺基酸淨潤潔面乳擁有獨家95%潔淨胺基酸配方，不添加皂鹼，搭配微米緻密泡沫技術和蘆薈、小黃瓜萃取等保濕成分，不僅能溫和清潔肌膚，也能深入毛孔中和多餘皮脂，同時保護皮脂膜並保濕、舒緩肌膚，不論是痘痘肌、乾性肌或敏感肌都能使用。

▲▼潔顏新品盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Dr. Barbara Sturm 保濕舒緩潔顏慕斯，150ml，NT$2,150。

由醫師Dr. Barbara創辦的德國保養品牌以簡單有效的使用方式，受到海莉鮑德溫、金卡戴珊等許多好萊塢名人喜愛。其中這款pH5.5的潔顏慕斯，豐厚細密的泡沫能深入肌膚縫隙，可溫和除去肌膚上的淡妝與髒污，減少對肌膚的拉扯，並添加能修復、舒緩肌膚的馬齒莧萃、蘆薈，特別適合脆弱敏感肌使用。

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關鍵字：

保養, 護膚, 清潔, 洗臉, 潔面, 潔顏, 潔顏粉, 酵素, 洗臉機, 美容儀, 洗面乳

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