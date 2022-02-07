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成本不到50元！超便宜「椰子油護髮」媲美沙龍　養完髮絲又滑又順還帶光澤　

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記者李薇／台北報導

很多人都有髮絲乾燥的問題，尤其是在過年經歷染燙之後，髮絲更加乾枯、缺水，用再多護髮乳都沒有效果，最近網路上就掀起一陣使用椰子油養髮的風潮，用完之後頭髮不但超級柔順，還散發出細緻的光澤，簡直就像是拍廣告般的秀髮，讓人羨慕。

▲椰子油,護髮,髮絲,頭髮,髮膜。（圖／unsplash）

▲染燙對頭髮會有一定的損傷。（圖／unsplash）

想要擁有女明星拍廣告一般地滑順秀髮，可以使用椰子油護髮，首先先把椰子油跟髮膜以1：1的比例加進塑膠袋裡面，因為椰子油在冷的天氣裡面會固化，所以將塑膠袋放在溫水裡面，讓椰子油變成透明的油脂之後，將它跟髮膜充分混合均勻。

▲椰子油,護髮,髮絲,頭髮,髮膜。（圖／unsplash）

▲透過椰子油護髮可以呈現出細緻光澤的髮絲。（圖／unsplash）

接著就可以把髮中到髮尾位置放進塑膠袋裡面，稍微揉一揉塑膠袋，讓每一根髮絲充分浸泡在椰子油跟髮膜的混合液裡面，接著找個橡皮筋將塑膠袋綁起來，約等20分鐘到一個小時，讓髮絲充分吸收養分。等待結束之後，就用洗髮精清潔頭皮，然後髮中跟髮尾部分稍微用泡沫帶過就可以，最後沖洗乾淨即可。

▲椰子油,護髮,髮絲,頭髮,髮膜。（圖／unsplash）

▲護完的髮絲柔順又絲滑。（圖／unsplash）

當頭髮洗乾淨之後，就可以用乾毛巾壓乾上面的水分，等到吹到半乾的時候，如果還覺得有點乾澀，可以使用髮油滋潤髮中到髮尾，這樣就可以完成深度護髮的步驟，超級省錢又效果超好，簡直媲美專業髮廊的深層護髮，重點是價格才不到50元就可以搞定，CP值神高！

關鍵字：

椰子油, 護髮, 髮絲, 頭髮, 髮膜

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