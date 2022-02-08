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英國未來王后是「同色控」　卡蜜拉反拿8萬寶格麗包遮搶眼蛇頭

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▲▼卡蜜拉,凱特 。（圖／路透社）

▲英國王儲查爾斯（左起）與妻子卡蜜拉罕見與媳婦凱特王子妃同框，三人一起出席活動。（圖／路透社）

記者陳雅韻／台北報導

英國王儲查爾斯（Prince Charles）與妻子康瓦爾公爵夫人卡蜜拉，日前罕見與媳婦凱特王子妃同框，三人一起造訪倫敦Trinity Buoy Wharf，了解學員在此學習蠟雕、石雕等藝術技法的過程，但媒體更關注兩代互動，只見人氣最旺的凱特與公公、婆婆有說有笑，巧的是婆媳兩代都是「同色控」，包款必定與服裝色系相呼應，卡蜜拉拎著寶格麗（BVLGARI）要價87,100元綠色手提包，卻幾乎一路反著拿，遮住最具特色的蛇頭設計。

▲▼卡蜜拉,凱特 。（圖／路透社）

▲身穿綠色套裝的卡蜜拉搭配綠色寶格麗包，卻一路反著拿。（圖／路透社）

▲▼ BVLGARI 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Forever祖母綠色小牛皮手提肩背包，87,100元。（圖／寶格麗提供）

卡蜜拉由於民望不如已逝的黛安娜王妃，被認為即使查爾斯即位稱王，她也不應獲得王后頭銜。但英女王伊莉莎白二世在登基70周年白金禧公開信裡已表態，希望查爾斯即位，大眾能給予他與卡蜜拉支持，並稱卡蜜拉為王后（Queen Consort）。

▲▼卡蜜拉,凱特 。（圖／路透社）

▲凱特王子妃再次穿上Catherine Walker灰色洋裝搭配Mulberry黑色手提包。（圖／路透社）

女王公開力挺無疑給查爾斯夫婦打了一劑強心針，積極出席各項慈善或公益活動，卡蜜拉是標準的「同色控」，例如全套的綠色裝扮必定會找同色的包款，選擇寶格麗最具辨識度的Serpenti Forever祖母綠色小牛皮手提肩背包，但卻反著拿未顯露搶眼的蛇頭裝飾，而同場的凱特王子妃則再次穿上Catherine Walker黑領灰色洋裝，拎著Mulberry黑色手提包，以穿搭支持英國時尚品牌。

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關鍵字：

凱特, 王子妃, 查爾斯, 卡蜜拉, 寶格麗, BVLGARI

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