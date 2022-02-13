一個人也有超質感！6項單身女子必備居家好品　養成更美自己

實習記者施至真／綜合報導

情人節又快到了，你也覺得孤單覺得冷嗎？先別急著羨慕別人，單身也有單身的好，不但可以多存錢享受生活，還能盡情做自己、擴展生活圈，以下6項居家好物快備齊，一個人生活一樣超有質感，輕鬆變成水美眉。

▲單身女子一個人生活也可以很有質感。（圖／unsplash，下同）

1.香氛蠟燭

香氛蠟燭不僅僅只是居家擺設喔，除了使居家環境看起來更溫馨之外，還可在任何房間散發出宜人持久的香氣，提高生活質感；另外，蠟燭中添加的精油，往往具有舒心安神、使心情更加愉悅的功效，回家想要放鬆身心、營造好心情，香氛蠟燭絕對是理想之選。

2.精油水氧機

若是不喜歡濃郁香氣也沒關係，可以考慮使用精油水氧機，透過超音波將含有精油的水，霧化成水分子噴灑在空氣中，使居家空間瀰漫宜人氣息，水分子同時能改善皮膚乾燥、口乾舌燥等問題，還可依據心情及需求，更換精油味道與濃度，享受悠閒療癒的居家時光。

▲香氛能使身心放鬆。（圖／翻攝自unsplash，lookfantastic網站）

3.水壺

想要提高生活品質，除了舒適的居家環境，健康的身體也很重要，正所謂女生是用水做的，多喝水除了能加速新陳代謝，幫助身體排出毒素和廢物之外，還可以減少腹部脂肪的堆積，並且使肌膚更滑嫩、有光澤，為了養成水亮肌膚，女性朋友出門別再買飲料啦，改帶水壺多喝水吧！

4.果汁機

既然要講求自然、健康，那麼怎麼可以少了現榨果汁呢？市面上的現榨果汁售價都不便宜，每天買一杯荷包馬上就空了，不如買一台好的多功能果汁機或營養調理機，不管製作冰沙、熱湯、優格、果汁都不是問題，還能每天為自己補充滿滿活力和營養。

5.咖啡機

台灣的咖啡店遍佈大街小巷，早起想要來杯熱咖啡絕對不是問題，但往往口味普通卻價格昂貴，自己沖泡也不見得能泡出滿意的咖啡，若是家中有一台咖啡機，這些問題就解決，可以依據個人喜好挑選適合的咖啡機，不論滴濾式、膠囊式、義式濃縮都沒問題，輕鬆按下幾個按鍵就有好喝的咖啡，家中飄散濃濃的咖啡香，也是一種享受呢。

6.體重體脂機

雖然身材不是一切，但擁有健康的身體，才能迎接更舒適美好的生活。另外比起體重，體脂肪才是減肥關鍵，選擇可同時偵測體重、體脂、BMI、內臟脂肪、身體年齡、骨骼肌率、基礎代謝等健康數據的體重體脂機，可以幫助你做好健康管理，有效控管身材。

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