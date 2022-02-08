星巴克2月連續15天「咖啡免費送」、「買一送一」　全優惠品項公開

▲星巴克買一送一數位活動連續15天。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁，各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

昨天才送開工日買一送一，虎年後星巴克首波數位優惠馬上上線，以西洋情人節為主題，活動可是滿滿的長達15天，一路送到快2月底，消費者只要每天滑手機參加抽獎活動，最高獎項可直接兌換中杯飲料一杯「免低消」，當然好友分享也是有的，讓你新年期間天天爽抽不囉唆！

星巴克在虎年一開市就緊接推出促銷活動衝業績，即起至2／26祭出「PERFECT BLEND完美組合」數位體驗，民眾只要上特定活動網頁，完成數位活動就能領取優惠券，就可在上午11點至晚上8點期間至店內兌換，每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證。

本次數位活動延續上次新出現的最大獎，也就是「中杯飲料一杯」，不需消費就能直接兌換，連錢包都不用拿，此外其他優惠券內容包括「全品項買一送一」、「全品項大杯以上二杯半價」、全品項大杯以上買二送一」、「飲料+糕點消費折30元」、「甜蜜系列飲料消費折30元」。

而85度C則從2／10至2／14共4天期間，因應西洋情人節推出兩款「情人節套餐」，指定切片蛋糕加一杯指定飲料特價99元，85 Cafe APP註冊會員在期間購買任一款情人節優惠套餐，還能抽平日雙人住宿券。

路易莎咖啡則在2／11前，消費者在早上11前進店消費，相同咖啡品項包含容量、風味、冰熱，第二杯可享半價優惠（不含手沖咖啡）。cama cafe也於2／13前，會員憑cama APP會員優惠券至店消費，可享「精品手沖免費中杯升級大杯」服務。