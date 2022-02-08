LV行李箱鎖、鉚釘和搭扣變身華麗珠寶　招搖大克拉珍稀寶石

▲LV Le Magnétisme項鍊的斯里蘭卡20.29克拉枕形切割黃色藍寶石，可單獨取下作為項鍊佩戴。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）去年慶祝創辦人路易威登200歲生日，以他14歲離開法國汝拉山地區的家鄉，徒步前往巴黎的經歷為主題，推出Bravery高級珠寶向他致敬，今年迎來第二章，發想自他1854年創作的經典行李箱，打造全新20件珠寶，標誌性的行李箱鎖、鉚釘和搭扣全入設計。

▲LV Le Multipin項鍊鑲嵌粉紅和綠色碧璽、黃色水晶、藍色海水藍寶等超過百顆彩色寶石，詮釋行李箱鎖造型。

Bravery第二章作品圍繞4個主題：Le Multipin、Le Magnétisme、La Mini Malle和Cocktail Rings雞尾酒戒，除了由鑽石釘鑲環鍊構成首飾主體的La Mini Malle珠寶為單色白鑽設計，其他主題均展現繽紛絢爛色彩。特別是鑲嵌粉紅和綠色碧璽、黃色水晶、藍色海水藍寶、紫色坦桑石等超過百顆彩色寶石的Le Multipin三排式項鍊，華麗詮釋LV行李箱鎖，襯托珍稀的42.42克拉藍綠色碧璽。

▲LV La Mini Malle項鍊鑲嵌3顆LV Monogram星形切割鑽石。





▲設計靈感源自LV行李箱外型的鉚釘和框架的雞尾酒戒。

Boucheron（寶詩龍）全新高級珠寶系列Histoire de Style, New Maharajahs，則從1928年印度帕蒂亞拉大君布品達辛格（Bhupindar Singh）訂製作品獲得啟發，以摩登手法重新演繹，當中在印度象徵純潔的蓮花成為Padama戒指靈感來源，在白色蛋白石戒環加上水晶穹頂，雕刻出一朵精緻蓮花；另一款戒指則雕塑為天然水晶的形體，搭配美鑽放閃。

▲Boucheron高級珠寶系列Histoire de Style, New Maharajahs的Padma戒指，雕刻蓮花圖紋。（圖／Boucheron提供）

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