fb ig video ETtoday search mobile

LV行李箱鎖、鉚釘和搭扣變身華麗珠寶　招搖大克拉珍稀寶石

>

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲LV Le Magnétisme項鍊的斯里蘭卡20.29克拉枕形切割黃色藍寶石，可單獨取下作為項鍊佩戴。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

LV（Louis Vuitton，路易威登）去年慶祝創辦人路易威登200歲生日，以他14歲離開法國汝拉山地區的家鄉，徒步前往巴黎的經歷為主題，推出Bravery高級珠寶向他致敬，今年迎來第二章，發想自他1854年創作的經典行李箱，打造全新20件珠寶，標誌性的行李箱鎖、鉚釘和搭扣全入設計。

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲LV Le Multipin項鍊鑲嵌粉紅和綠色碧璽、黃色水晶、藍色海水藍寶等超過百顆彩色寶石，詮釋行李箱鎖造型。

Bravery第二章作品圍繞4個主題：Le Multipin、Le Magnétisme、La Mini Malle和Cocktail Rings雞尾酒戒，除了由鑽石釘鑲環鍊構成首飾主體的La Mini Malle珠寶為單色白鑽設計，其他主題均展現繽紛絢爛色彩。特別是鑲嵌粉紅和綠色碧璽、黃色水晶、藍色海水藍寶、紫色坦桑石等超過百顆彩色寶石的Le Multipin三排式項鍊，華麗詮釋LV行李箱鎖，襯托珍稀的42.42克拉藍綠色碧璽。

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲LV La Mini Malle項鍊鑲嵌3顆LV Monogram星形切割鑽石。

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲設計靈感源自LV行李箱外型的鉚釘和框架的雞尾酒戒。

Boucheron（寶詩龍）全新高級珠寶系列Histoire de Style, New Maharajahs，則從1928年印度帕蒂亞拉大君布品達辛格（Bhupindar Singh）訂製作品獲得啟發，以摩登手法重新演繹，當中在印度象徵純潔的蓮花成為Padama戒指靈感來源，在白色蛋白石戒環加上水晶穹頂，雕刻出一朵精緻蓮花；另一款戒指則雕塑為天然水晶的形體，搭配美鑽放閃。

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲Boucheron高級珠寶系列Histoire de Style, New Maharajahs的Padma戒指，雕刻蓮花圖紋。（圖／Boucheron提供）

►英國女王鑽石胸針洩思念　情感珠寶伴登基70周年

►余文樂的「錶王」過完年貴12萬　香奈兒也漲聲響起

 

關鍵字：

LV, Louis Vuitton, 路易威登, Boucheron, 寶詩龍

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

英國未來王后是「同色控」　卡蜜拉反拿8萬寶格麗包遮搶眼蛇頭

英國未來王后是「同色控」　卡蜜拉反拿8萬寶格麗包遮搶眼蛇頭

英女王錶上天天換新衣！　Swatch慶登基70周年、柯基犬也搶鏡

英女王錶上天天換新衣！　Swatch慶登基70周年、柯基犬也搶鏡

曾馨瑩辣度不及Lisa　撞CELINE短版衫藏纖腰

曾馨瑩辣度不及Lisa　撞CELINE短版衫藏纖腰

英國女王鑽石胸針洩思念　情感珠寶伴登基70周年 余文樂的「錶王」過完年貴12萬　香奈兒也漲聲響起 星巴克2月連續15天「咖啡免費送」、「買一送一」　全優惠品項公開 12星座2月運勢！金牛是本月幸運之星、巨蟹要好好對待另一半 迪麗熱巴生圖曝驚人真實「腰臀比」！　星河裙造型粉絲全醉了 Angelababy「再披白紗」狀態絕了！　直角肩美胸齊發狂噴仙氣 不想健身也能瘦！靠4招養成易瘦體質　戒斷精緻糖、冷飲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面