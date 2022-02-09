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李沐《早餐》狂嗑飯糰不發胖　先避開NG菜單這樣吃更健康

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實習記者施至真／綜合報導

近期超夯國片《我吃了那男孩一整年的早餐》，女主角李沐在片中狂嗑飯糰，不少網友表示：「看完電影突然好想吃飯糰」、「看李沐吃飯糰，可以感受到食物的美味」，雖然傳統飯糰既美味又有飽足感，卻榮登早餐最大地雷，熱量不容小覷，不過，想吃飯糰的朋友別灰心，今天就來看看飯糰要怎麼吃才會健康又好吃！

▲李沐《早餐》狂嗑飯糰不發胖。（圖／翻攝自我吃了那男孩一整年的早餐臉書）

▲片中李沐與周興哲都喜歡吃飯糰。（圖／翻攝自我吃了那男孩一整年的早餐臉書

李沐於《早餐》電影中，飾演狂嗑飯糰和菠蘿麵包的吃貨學妹，甚至為了賺早餐錢跑去早餐店打工，事實上，飯糰可是被網路票選為早餐地雷的第一名，小小一顆185g的傳統飯糰，熱量竟高達600多大卡，而李沐最喜歡的菠蘿麵包也有約380大卡的熱量，若是天天吃這些爆卡食物當做早餐，變成肉肉人的日子就不遠了。雖然飯糰高澱粉、高熱量、高含鈉，卻還是有替代方案，想吃飯糰的朋友可以參考看看。

▲李沐《早餐》狂嗑飯糰不發胖。（圖／翻攝自我吃了那男孩一整年的早餐臉書）

▲片中李沐最愛飯糰和菠蘿麵包。（圖／翻攝自我吃了那男孩一整年的早餐臉書）

傳統飯糰外層使用較不容易消化的白糯米，內餡則有肉鬆、魚鬆、油條、酸菜等高油加工配料，若想降低熱量，可將糯米改成富含膳食纖維的紫米，配料則以煎蛋、瘦肉、蔬菜來取代油條，不僅擁有足夠的澱粉也能同時攝取蛋白質，只要再搭配有助於腸道蠕動的木瓜、鳳梨、奇異果、香蕉等水果，就是均衡又飽足的早餐囉。

▲李沐《早餐》狂嗑飯糰不發胖。（圖／翻攝自我吃了那男孩一整年的早餐臉書）

▲將油條換成蛋，熱量就降低很多。（圖／翻攝自IG@dailyniceball）

另外，也可以選擇便利商店的御飯糰，搭配優酪乳、優格＋水果，一樣健康又飽足，不過御飯糰的選擇也要注意，最好選擇內餡簡單的肉鬆、鮪魚、燻雞等口味，才不會一大早吃口味太重的食物，對身體造成負擔。

▲李沐《早餐》狂嗑飯糰不發胖。（圖／翻攝自我吃了那男孩一整年的早餐臉書）

▲偶爾吃御飯糰也不錯，搭配香焦和優酪乳更健康。（圖／unsplash）

雖然御飯糰容易取得又好吃，但長期食用便利商店的加工食品，還是會增加身體負擔，除了不要天天食用以外，還可以考慮選用天然食材自己動手做，不僅健康有把關，還能按照心情製作喜歡的口味，下次就自己在家嘗試捏飯糰吧，記得搭配蔬菜及蛋白質一起吃更健康。

▲李沐《早餐》狂嗑飯糰不發胖。（圖／翻攝自我吃了那男孩一整年的早餐臉書）

▲自己做飯糰可以加入喜歡的食材，更滿足。（圖／翻攝自YouTube@MASAの料理ABC）

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關鍵字：

我吃了那男孩一整年的早餐, 早餐, 飯糰, 健康飯糰

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