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情人節小心機！男友也離不開你的少女肌　「BIO UP新生奇蹟精萃」2／10全球首賣

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▲情人節小心機！男友也離不開你的少女肌「BIO UP新生奇蹟精萃」2/10全球限量開賣。（圖／東森自然美提供）

▲BIO UP科美研「日本黃金麴新生奇蹟精萃」將於2/10(四)22:40在東森購物47台全球首賣。

圖、文／東森自然美提供

情人節即將來臨，想當一個完美情人，除了準備好約會戰袍之外，肌膚保養更是致勝關鍵，BIO UP科美研推出抗老新品「日本黃金麴新生奇蹟精萃」，可以說是情人節必備的小心機，不僅運用超級植萃南非鳳凰草，打造鳳凰奇蹟能量，讓肌膚全方位升級再進化，重回巔峰時代，還能散發迷人的植萃香氣，讓男友心癢癢徹夜難眠，2/10(四)22:40 BIO UP「日本黃金麴新生奇蹟精萃」在東森購物47台全球首賣，超值優惠限量獨享，最佳入手時機，偷偷攻略男友的心！

為了幫女性朋友對抗老化抓住男友心，BIO UP以超珍貴成分結合創新科技，制定出獨特的「肌源黃金三角定律」，延續BIO UP專利雞尾酒配方，再從清酒中找出多種美肌成分，同時解鎖南非高原特有植物「鳳凰草」，「鳳凰草」擁有強大的生存力，即使在環境相當惡劣的沙漠，失去自身大部分的水分，它依舊可以存活下來，因此也被稱為是「不死之草」，BIO UP特別精選旱災時期的鳳凰草，採用人工摘取方式，淬鍊出高濃度精華，為肌膚注入鳳凰能量，使人人都能輕鬆使出鳳凰之力，不僅擁有水嫩Ｑ彈肌，還能改善敏感膚況。

▲情人節小心機！男友也離不開你的少女肌「BIO UP新生奇蹟精萃」2/10全球限量開賣。（圖／東森自然美提供）

▲「日本黃金麴新生奇蹟精萃」大量運用「肌源黃金三角定律」強化肌膚能量賦活。

不僅如此，為了對抗歲月侵襲，「日本黃金麴新生奇蹟精萃」更加入高活益膚菌萃取打造微生態平衡，替脆弱肌膚建立起一面「銅牆鐵壁」保護牆，全面抵抗環境壓力可能造成的肌膚危機，達到高穩定的肌膚狀況，另外，添加由300種菌種中嚴選而出的日本黃金麴、提煉自中野BC榮獲和歌山金賞的名酒、含10項專利的清酒菁純(α-GG)等，將所有珍貴成分通通聚集到新生奇蹟精萃，日以繼夜抵禦臉上歲月痕跡、重現充滿青春彈力的少女肌。

酒粕保養就是釀酒老奶奶變成少女皮膚的秘密！BIO UP精準瞄準各種抗老需求，去年推出一系列酒粕系保養品，不僅造成搶購熱潮，也在網路上引發話題，既「日本黃金麴酒粕極酵煥顏青春露」、「超緊緻能量特潤眼霜」、「高純度酒粕胎盤彈潤霜」之後，在2022年新春為家族再添生力軍「日本黃金麴新生奇蹟精萃」，搭載滲透活水科技，將微分子傳遞至肌膚，鎖水保濕、高效修復、緊緻Ｑ彈一次到位。

▲情人節小心機！男友也離不開你的少女肌「BIO UP新生奇蹟精萃」2/10全球限量開賣。（圖／東森自然美提供）

▲BIO UP酒粕系列保養品，甫一上市話題不斷，更造成搶購熱潮。

情人節除了在外約會時妝要化得精緻，回家後素顏也要展現吹彈可破的真實力，才能讓男友越來越著迷，約會前一晚就用BIO UP「日本黃金麴新生奇蹟精萃」先快速拯救老化肌膚，Q彈凍齡肌配上好聞又迷人的植萃香氣，讓妳和男友度過一個難忘的浪漫情人節。2/10(四)22:40 BIO UP「日本黃金麴新生奇蹟精萃」在東森購物47台首賣，情人節前入手最佳時機別錯過。

東森購物客服專線0800-045-080
BIO UP科美研粉絲專頁 https://www.facebook.com/BIOUP.TW
東森自然美官網 http://www.nblife.com.tw/

關鍵字：

東森自然美, BIO UP, 科美研, 東森購物, 日本黃金麴, 新生奇蹟精萃, 酒粕, 保養, 抗老, 保濕, 情人節

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