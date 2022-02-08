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「愛心包」正夯！小CK立體心型手袋Ｑ度破表　情人節約會必勝

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記者王則絲／台北報導

近期時尚圈掀起一股「愛心包」風潮，像是CELINE、SAINT LAURENT⋯⋯推出的心型手袋，受到一眾女星們的喜愛。不只是精品品牌，女孩們最愛的CHARLES & KEITH（簡稱：小CK）也搭上即將來臨的西洋情人節，帶來一系列愛心元素的單品，Ｑ度爆棚；台灣平價品牌ROBINMAY推出的限定「情人節禮盒」，亦是送禮不出錯的好選擇。

▲情人節手袋。（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH 情人節系列。（圖／品牌提供）

小CK 2022情人節系列採用了立體愛心的元素貫穿，並以標誌性的戀愛粉色調為主，推出包款包括了迷你心型包、心型扣手提包，以及經過變奏改造的熱賣Gabine手袋，不只換上粉嫩櫻花的顏色，還加入了鏤空編織的細節，新鮮的設計感超燒，即便已擁有Gabine系列其他款式，依然值得入手。

▲情人節手袋。（圖／品牌提供）

▲迷你心型包，1690元、心型釦手提包，2290元。（圖／品牌提供）

▲情人節手袋。（圖／品牌提供）

▲粉色Gabine編織馬鞍包，2490元。（圖／品牌提供）

鞋款部分，小CK帶來彰顯女人味的心型綁帶高跟鞋、高跟涼鞋，榮登約會必勝單品，而喜歡休閒舒適風格的女孩，也有可愛的厚底懶人鞋款可選擇，浪漫氣質從腳尖散發。

▲情人節手袋。（圖／品牌提供）

▲Alex厚底綁帶涼鞋，1790元、Amora 雙帶高跟拖鞋，1690元。（圖／品牌提供）

▲情人節手袋。（圖／品牌提供）

▲Sylar 厚底懶人鞋，1790元。（圖／品牌提供）

ROBINMAY為迎接情人節到來，則是特別推出限量「I’m Yours情人節禮盒」，只要購買指定包款就能獲得，上頭的同心愛心圖案令人聯想到飛天小女警的經典背景，設計十分可愛，許多優雅浪漫包款都有列入指定清單，像是暢銷的Elly手袋，便是不易出錯的選項之一。

▲情人節手袋。（圖／品牌提供）

▲情人節手袋。（圖／品牌提供）

▲ROBINMAY指定包款將有限定「情人節禮盒」包裝，ELLY雙層撞色斜背包，2,580元。（圖／翻攝自官網）

關鍵字：

Charles & Keith, 小CK, ROBINMAY, 情人節, 愛心包

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