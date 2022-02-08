Melody穿搭秘訣是「繽紛金箔扣」　美照連發手提包、腰間都有亮點

▲藝人Melody（殷悅）。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

精品鞋履包款品牌SAUVEREIGN是不少名媛的最愛，品牌以24K 金箔為靈感，隨心替換「傳世金箔扣飾」增添日常穿搭巧思，此次藝人Melody（殷悅）搶先演繹旗下Aphrodite包款，傳授經典搭配。另外，為迎接情人節到來，MOYNAT 旗下 ENVELOPPE、CAMERA BAG、YOYO BAG 三款小型配件與包款也洋溢浪漫氛圍。

▲Melody拎上 Aphrodite 棕色小牛皮革中型包。（圖／品牌提供）

Melody先以一套藍灰色大衣搭配牛仔褲呈現隨意風格，而手拎包款是她所偏愛的Aphrodite，用以斜揹皮帶與粉嫩色系的Ink系列金箔扣非常夢幻。Melody認為品牌的傳世金箔扣用途多變相當討喜，可裝飾於包款、腰帶、鞋履上，她腳踩Merida 75金箔跟鞋搭配 Pure系列傳世金箔扣相呼應，輕鬆之餘也很有女人味。

▲金箔扣可裝飾於包款、腰帶、鞋履上。（圖／品牌提供）

另一身造型則是換上柔美的白色洋裝，此時傳世金箔扣轉變為腰帶裝飾，加上可手提、斜背的Aphrodite粉色小牛皮包款，Melody強調自己很喜歡小廢包的概念，平時自己都是使用手機支付，帶一隻口紅和手機就可以出門，認為小廢包恰到好處。

▲CAMERA BAG輕量皮革；ENVELOPPE卡夾 。（圖／品牌提供）

百年包牌MOYNAT 同樣是非常具有收藏價值的品牌，此次情人節主打 ENVELOPPE、CAMERA BAG、YOYO BAG 三款配件，尤其是「ENVELOPPE 」價格親民很適合入手，包款能貼所有信用卡、名片而尺寸較大的萬用夾亦可作為護照夾或放置紙鈔，系列選用輕巧耐用的 Taurillon Blush 皮革，獨特的 V 形封口為指標性的細節象徵，2022 情人節新色特別推出了溫暖的女性色調突顯了品牌復古旅行箱的浪漫精神。