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「北部視野最好」酒店吃到飽每人365元！避風塘炒蟹、白蝦吃到爽

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記者李薇／綜合報導

去吃「吃到飽」是很多人犒賞自己的方式之一，在自助式餐廳可以享受到多樣的美味料理，CP值很高，實在是大滿足！「Her森森」推出「薆悅酒店漁人廚房雙人平日自助百匯吃到飽」餐券，原價1078元、特價729元，一人365元就可以吃到避風塘炒蟹、快炒白蝦等新鮮料理，絕對划算到不行。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲薆悅酒店,漁人廚房,吃到飽,餐廳,Her森森,。（圖／Her森森）

▲薆悅酒店 漁人廚房 雙人平日自助百匯吃到飽，原價1078元、特價729元。點我購買

薆悅酒店位於北海岸萬里區，因為靠近海邊，所以附近的海鮮料理特別多，酒店腹地廣大，很適合帶著全家大小一同前往，吃飽了還能到野柳逛逛走走，地理位置相當棒。

位於酒店二樓的漁人廚房被譽為「北部視野最好」的吃到飽餐廳，主打的就是新鮮的漁獲料理，在主廚精心的烹調之下，端出一盤盤令人食指大動的美味佳餚，像是避風塘炒蟹、快炒白蝦、涼拌海鮮、櫻花蝦炒飯、紹興醉雞等等，另外還有飲料、甜點，每一道都讓人看了垂涎三尺，每一口吃下肚更是大滿足。

不只是餐點讓人驚艷，整個餐廳面向北海岸的景色，遠眺海岸線，邊吃飯可以享受無敵海景，空間採用簡約時髦的設計風格，待在裡面感到相當舒適，可以一邊享用餐點，一邊享受著寬敞的用餐環境，放鬆步調一個下午好自在。

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▲薆悅酒店,漁人廚房,吃到飽,餐廳,Her森森,。（圖／Her森森）

▲薆悅酒店 漁人廚房 雙人平日自助百匯吃到飽，原價1078元、特價729元。點我購買

「Her森森」推出「薆悅酒店 漁人廚房雙人平日自助百匯吃到飽」餐券，原價1078元、特價729元，相當於一人不到365元，就可以吃到爽，自助吧的各種海陸料理、甜點、冰淇淋、各式飲料等等，簡直就是超划算。

關鍵字：

薆悅酒店, 漁人廚房, 吃到飽, 餐廳, Her森森

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