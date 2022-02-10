風・Luxury／限量情人節錶寵她　對錶跳脫尺寸框架曬時髦品味

▲Blancpain限量99只Ladybird 2022情人節特別版腕錶，摺疊扣錶款969,000元。（圖／Blancpain提供）

記者陳雅韻／台北報導

西洋情人節將至，各名錶品牌主打的對錶，已跳脫相同款式而只是錶徑尺寸差異的框架，改以風格、設計吸引時尚品味相投的情侶檔，Blancpain、Glashütte Original（格拉蘇蒂原創）等更創作專屬情人節錶，採限量發行獨寵女性。

甜美限量款

Blancpain推出情人節特別版腕錶已成傳統，今年創作限量99只的Ladybird 2022年情人節特別版，白色珍珠貝母面盤點綴亮漆紅色數字和一圈美鑽，搭配裝飾紅色愛心的箭形秒針，再結合紅色鱷魚皮錶帶，洋溢滿滿熱情；內載世上最小圓形機芯代表作「Ladybird」1153型號自動上鍊機芯，內外皆美。

▲Glashütte Original限量50只Lady Serenade小夜曲女士腕錶，摺疊扣錶款478,000元。（圖／Glashütte Original提供）

德國名錶Glashütte Original也罕見創作甜美系的Lady Serenade小夜曲女錶，時標點綴8顆粉色心形藍寶石玻璃，呼應粉色的鱷魚皮錶帶，品牌同樣強調優質內在，裝載動力儲存40小時的39-22自動上鍊機芯，限量50只。

▲HUBLOT Big Bang Unico皇金計時腕錶（左）1,240,000元，Big Bang One Click 皇金鑽錶847,000元。（圖／HUBLOT提供）

個性情侶錶

挑選對錶不再只是錶徑一大一小的差異，可以在同系列中各尋得心儀款式配成對，例如HUBLOT舷窗造型與三明治多層錶殼的Big Bang系列最吸引時髦情侶檔，男方可選計時碼錶功能、女方戴鑲鑽款，一起展露前衛風格；歐米茄（OMEGA）經典星座系列也是對錶熱門選擇，今年情人節主打18K Sedna 金與不鏽鋼同軸擒縱41毫米大師天文台男錶與紅色同軸擒縱29毫米大師天文台女錶，各有特色。

▲歐米茄星座系列同軸擒縱29毫米大師天文台腕錶（左）435,000元，星座系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶287,000元。（圖／歐米茄提供）

不同系列也能組成甜蜜對錶，雷達表（Rado）從顏色著手，讓櫻桃紅漸層黑面盤採開芯設計的True Secret真我系列秘密鏤空自動鑽錶，與紅黑漸層面盤的熱賣錶款Captain Cook庫克船長300米自動腕錶配成對；不僅機械錶曬甜蜜，好質感的石英錶也能凸顯兩人的絕佳品味，天梭表（Tissot）精選Bellissima女錶與Carson Premium月相男錶，兩者古典優雅氣息絕配。

▲雷達表True Secret真我系列秘密鏤空自動鑽錶（上）71,100元，Captain Cook庫克船長300米自動腕錶紅黑限定款64,900元。（圖／雷達表提供）





▲天梭表BELLISSIMA 女錶（左）14,400元，卡森系列月相男錶12,000元。（圖／天梭表提供）



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