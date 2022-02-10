fb ig video ETtoday search mobile

風・Luxury／限量情人節錶寵她　對錶跳脫尺寸框架曬時髦品味

>

▲▼ 情人節錶 。（圖／公關照）

▲Blancpain限量99只Ladybird 2022情人節特別版腕錶，摺疊扣錶款969,000元。（圖／Blancpain提供）

記者陳雅韻／台北報導

西洋情人節將至，各名錶品牌主打的對錶，已跳脫相同款式而只是錶徑尺寸差異的框架，改以風格、設計吸引時尚品味相投的情侶檔，Blancpain、Glashütte Original（格拉蘇蒂原創）等更創作專屬情人節錶，採限量發行獨寵女性。

甜美限量款
Blancpain推出情人節特別版腕錶已成傳統，今年創作限量99只的Ladybird 2022年情人節特別版，白色珍珠貝母面盤點綴亮漆紅色數字和一圈美鑽，搭配裝飾紅色愛心的箭形秒針，再結合紅色鱷魚皮錶帶，洋溢滿滿熱情；內載世上最小圓形機芯代表作「Ladybird」1153型號自動上鍊機芯，內外皆美。

▲▼ 情人節錶 。（圖／公關照）

▲Glashütte Original限量50只Lady Serenade小夜曲女士腕錶，摺疊扣錶款478,000元。（圖／Glashütte Original提供）

德國名錶Glashütte Original也罕見創作甜美系的Lady Serenade小夜曲女錶，時標點綴8顆粉色心形藍寶石玻璃，呼應粉色的鱷魚皮錶帶，品牌同樣強調優質內在，裝載動力儲存40小時的39-22自動上鍊機芯，限量50只。

▲▼ 情人節錶 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang Unico皇金計時腕錶（左）1,240,000元，Big Bang One Click 皇金鑽錶847,000元。（圖／HUBLOT提供）

個性情侶錶
挑選對錶不再只是錶徑一大一小的差異，可以在同系列中各尋得心儀款式配成對，例如HUBLOT舷窗造型與三明治多層錶殼的Big Bang系列最吸引時髦情侶檔，男方可選計時碼錶功能、女方戴鑲鑽款，一起展露前衛風格；歐米茄（OMEGA）經典星座系列也是對錶熱門選擇，今年情人節主打18K Sedna 金與不鏽鋼同軸擒縱41毫米大師天文台男錶與紅色同軸擒縱29毫米大師天文台女錶，各有特色。

▲▼ 情人節錶 。（圖／公關照）

▲歐米茄星座系列同軸擒縱29毫米大師天文台腕錶（左）435,000元，星座系列同軸擒縱41毫米大師天文台腕錶287,000元。（圖／歐米茄提供）

不同系列也能組成甜蜜對錶，雷達表（Rado）從顏色著手，讓櫻桃紅漸層黑面盤採開芯設計的True Secret真我系列秘密鏤空自動鑽錶，與紅黑漸層面盤的熱賣錶款Captain Cook庫克船長300米自動腕錶配成對；不僅機械錶曬甜蜜，好質感的石英錶也能凸顯兩人的絕佳品味，天梭表（Tissot）精選Bellissima女錶與Carson Premium月相男錶，兩者古典優雅氣息絕配。

▲▼ 情人節錶 。（圖／公關照）

▲▼ 情人節錶 。（圖／公關照）

▲雷達表True Secret真我系列秘密鏤空自動鑽錶（上）71,100元，Captain Cook庫克船長300米自動腕錶紅黑限定款64,900元。（圖／雷達表提供）

▲▼ 情人節錶 。（圖／公關照）

▲天梭表BELLISSIMA 女錶（左）14,400元，卡森系列月相男錶12,000元。（圖／天梭表提供）

►心形氣球束飛上錶耍浪漫　高調示愛面盤鑲彩寶秀LOVE

►余文樂的「錶王」過完年貴12萬　香奈兒也漲聲響起

關鍵字：

風Luxury, OMEGA, 歐米茄, HUBLOT, Blancpain, Glashutte Original, Tissot, Rado

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

41歲隋棠撞衫凍齡女神秦嵐

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

FRANCK MULLER把史努比雙臂變腕錶指針

2022新年限定超喜氣美妝盤點

2022新年限定超喜氣美妝盤點

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

LOEWE「湯婆婆托特包」開箱囉！

adidas for PRADA第三彈超盛大

adidas for PRADA第三彈超盛大

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

《艾蜜莉2》莉莉柯林斯豪氣用精品包買菜

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

2022必收Jo Malone、diptyque玫瑰香水

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

ET Fashion

推薦閱讀

LV行李箱鎖、鉚釘和搭扣變身華麗珠寶　招搖大克拉珍稀寶石

LV行李箱鎖、鉚釘和搭扣變身華麗珠寶　招搖大克拉珍稀寶石

英國未來王后是「同色控」　卡蜜拉反拿8萬寶格麗包遮搶眼蛇頭

英國未來王后是「同色控」　卡蜜拉反拿8萬寶格麗包遮搶眼蛇頭

英女王錶上天天換新衣！　Swatch慶登基70周年、柯基犬也搶鏡

英女王錶上天天換新衣！　Swatch慶登基70周年、柯基犬也搶鏡

曾馨瑩辣度不及Lisa　撞CELINE短版衫藏纖腰 英國女王鑽石胸針洩思念　情感珠寶伴登基70周年 余文樂的「錶王」過完年貴12萬　香奈兒也漲聲響起 爆準！日網超神心理測驗，一張圖看出你的「心累指數」 營養師揭讓你失眠的「6個NG睡前行為」！第一條超過8成人都中 最講義氣星座Top 3 ！第一名根本重友輕色，赴湯蹈火都沒差 早餐地瓜+豆漿是絕配！營養師曝「清腸排便一日食譜」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面