情人節對鍊4980元→883元　刻字甜度破表、越戴越愛

記者李薇／綜合報導

情人節即將到來，你想好要送什麼禮物了嗎？充滿愛情印記的對鍊也許是不錯的選擇，「Her森森」推出多款對鍊、手環或是戒指等飾品，送給另一半不但有紀念的價值，重點是戴起來超好看，平日搭配穿搭也很合適。

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MASSA-G Leather2 仿皮革紋鍺鈦能量手環對組，原價3760元、特價2980元

皮革紋理散發出醇厚、自然又具質感的氛圍，以皮革造型矽膠外觀添加MASSA-G合金鍺鈦原料粉，製作出仿真的皮革紋系列，解決傳統皮革飾品不能碰水的問題，搭配按壓扣製作成項鍊或手環，幫助健康也要時尚兼具。

JA-ME 足銀相愛相守情侶對鍊精品禮盒，原價4980元、特價883元

手工打造的情侶對鍊，上面印有余生的手寫字樣，象徵著彼此之間的海誓山盟，紅色、黑色的線條搭配銀色方塊長形墜飾，簡約的款式不管是穿洋裝還是牛仔褲都快速好搭，買對鍊就送精品禮盒，是送禮最佳選擇。

MASSA-G 能量之環金屬鍺錠純鈦對鍊，原價4960元、特價3580元

保留其最原始、樸華的外型，屏棄華而不實的外表，極簡設計的能量之環，展現出精緻卻又不失大方的外型，採用金屬鍺設計的材質，是稀少又昂貴的半導體金屬，製作工藝具難度，所以可以製作成項鍊及其不易，絕對是送人的貴重禮物。

MASSA-G DECO系列費洛蒙之謎鈦金戒，原價1980元、特價1680元

採用鈦材質的戒指，在硬度上、抗蝕性、抗過敏性的效果是最佳，圓形環狀設計有斜紋的壓印圖騰，看起來簡約又大器，戴在手上相當好看又時髦，絕對是送人的最佳選擇，不管是男生戴還是女生戴都很別緻。

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MASSA-G Titan X1 4mm超合金鍺鈦項鍊搭配字言字語白鋼字母墬，原價2480元、特價1980元

每個人都擁有一個屬於自己的字，名字、數字、記憶或符號，而每個字背後，說的是一段故事，如此輕卻又如此重，在這充滿意義的時刻，可以選擇一個另一半專屬的字樣，象徵彼此的心意。