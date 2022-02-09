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《那年，我們的夏天》崔宇植6大厭世金句：早起的鳥兒只是累得比別人快

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記者王蓁蓁 / 台北報導　圖 / 翻攝FB@SBS DRAMA

由崔宇植與金多美這對螢幕CP飾演的Netflix韓劇《那年，我們的夏天》，劇中兩人虐中帶甜的浪漫愛情故事，讓這部戲一播出立馬受到熱烈關注，而崔宇植與金多美在劇中對生活完全相反態度，也意外引發討論，不同於金多美凡事追求效率、規劃，崔宇植可以說是講求順其自然，甚至說出令不少人噴笑的金句，例如「早起的鳥兒只是累得比別人快而已」，看似厭世的發言卻也正中許多人的內心。連假剛放完沒多久，以下就用崔宇植的耍廢金句療癒不想開工的自己。

▲《那年，我們的夏天》崔宇植厭世耍廢金句 。（圖／翻攝FB）

＃早起的鳥兒只是累得比別人快而已。

＃我的夢想就是白天躺在陽光下，夜晚躺在燈下。

▲《那年，我們的夏天》崔宇植厭世耍廢金句 。（圖／翻攝FB）

＃如果連防守都吃力了，哪有力氣進攻呢？所以我認為最好的防守方式就是逃跑！

＃奮力掙扎的活著不太適合我。

▲《那年，我們的夏天》崔宇植厭世耍廢金句 。（圖／翻攝FB）

＃我這不是逃跑，只是暫時先迴避一下，讓自己釐清思緒。

＃你不用努力讓人理解，不理解又怎樣？

▲《那年，我們的夏天》崔宇植厭世耍廢金句 。（圖／翻攝FB）

【加碼高甜戀愛金句】

＃妳只要說對不起就好，反正認輸的都是我。

＃我們之所以會分手，都是因為我太傲慢了，我傲慢地以為自己沒有你也活得下去。

▲那年，我們的夏天金句 。（圖／翻攝攝FB）

＃我所畫的每一條線，時鐘秒針走過的每一秒，那些年、那些時刻，妳好像都一直在，而且日後，我也會把所有時間都拿來妳

＃與其把握時間睡覺，我更喜歡把握時間來找你。

＃我們為什麼要分手？如果我們再次吵架或是又分手，你只要像這樣再次來到我面前就好，到時候我就會抓住你，絕對不放手

▲那年，我們的夏天金句 。（圖／翻攝攝FB）

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關鍵字：

那年我們的夏天, 崔宇植, 金多美, 金句

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